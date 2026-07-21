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Panoramalauf Soltn geht in die zweite Runde

Dienstag, 21. Juli 2026 | 16:17 Uhr
Plakat 2026
ASV Jenesien
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Von: mk

Jenesien – Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr geht der Panoramalauf Soltn heuer in die zweite Runde. Die neue Streckenführung, die erstmals 2025 vorgestellt wurde, kam bei den Läuferinnen und Läufern sehr gut an und wird deshalb unverändert beibehalten. Die Anmeldungen laufen bereits.

Die Teilnehmer erwartet erneut eine abwechslungsreiche Laufstrecke über 15 Kilometer und 230 Höhenmeter auf dem einzigartigen Hochplateau Salten. Die Strecke verbindet sportliche Herausforderung mit außergewöhnlichem Naturerlebnis und führt durch die weitläufigen Lärchenwiesen des Saltens mit herrlichen Ausblicken auf die Südtiroler Bergwelt.

Neu ist in diesem Jahr die Gestaltung des Just-for-Fun-Laufs (kein Wettkampf und kein ärztliches Zeugnis erforderlich). Während der Just-for-Fun-Lauf bisher auf einer eigenen, kürzeren Strecke ausgetragen wurde, absolvieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer heuer dieselbe Strecke wie beim Panoramalauf. Somit legen beide Teilnehmerfelder die identischen 15 Kilometer und 230 Höhenmeter zurück und starten am selben Ort mit demselben Ziel. Der einzige Unterschied: Die Teilnehmer des Just-for-Fun-Laufs starten fünf Minuten nach dem Hauptlauf.

Mit diesem Angebot möchten die Veranstalter sowohl ambitionierte Sportlerinnen und Sportler jeden Alters als auch Genussläufer, Wanderfreunde und Naturbegeisterte ansprechen. Im Mittelpunkt stehen dabei das gemeinsame Erlebnis in der Natur und die besondere Atmosphäre auf dem Salten.

Der Start erfolgt direkt auf dem Salten, das Ziel befindet sich bei der Reitanlage in unmittelbarer Nähe des Sportplatzes oberhalb von Jenesien.

Die Soltnflitzer des ASV Jenesien freuen sich darauf, zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrüßen zu dürfen und gemeinsam einen erlebnisreichen Lauftag inmitten einer der schönsten Landschaften Südtirols zu verbringen.

Parkmöglichkeiten stehen in unmittelbarer Nähe des Zielgeländes zur Verfügung. Für das leibliche Wohl sorgt ein Festbetrieb mit Speisen und Getränken, der allen Besuchern frei zugänglich ist.

Weitere Informationen und Anmeldung: www.soltnflitzer.it

Bezirk: Salten/Schlern

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