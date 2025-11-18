Parallel-Snowboard-Weltcup startet in einem Monat

Von: Ivd

Carezza – Im Skigebiet Carezza Dolomites laufen die Vorbereitungen für die 15. Ausgabe des Parallel-Snowboard-Weltcups, der in genau einem Monat stattfindet, auf Hochtouren: Am 18. Dezember werden auf der Pra-di-Tori-Piste ein Parallel-Riesentorlauf der Damen und ein Parallel-Riesentorlauf der Herren ausgetragen. Am Karerpass bereitet man sich mit bewährten Konzepten und Neuheiten für die Zuschauer auf das Event vor. In der Zwischenzeit hat dank der kälteren Temperaturen die Vorbereitung der Piste begonnen.

Die Vorbereitungen für die spannenden K.o.-Wettkämpfe des VISA FIS Snowboard World Cups in Carezza Dolomites sind in vollem Gange. Das Organisationskomitee unter der Leitung von Andreas Obkircher arbeitet an den Details, die die 15. Ausgabe des Klassikers am Fuße des Rosengartens und des Latemar zu einem unvergesslichen Erlebnis machen werden. Da in den letzten Tagen die Temperaturen gesunken sind und nun winterliche Verhältnisse herrschen, wurden in der Nacht von Montag auf Dienstag mit den Vorbereitungsarbeiten an der Pra di Tori begonnen.

Neuigkeiten für die 15. Ausgabe

Die Organisatoren haben auch an das Publikum gedacht: Zum ersten Mal wird im Zielbereich eine Tribüne aufgestellt, von der aus man den 15. VISA FIS Snowboard Weltcup in Carezza Dolomites noch bequemer verfolgen kann. Außerdem können Snowboardfans wie gewohnt mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Karerpass fahren, um ihre Stars in Aktion zu sehen. „Es wird eine wunderschöne Ausgabe werden, ganz im Sinne der vorherigen“, erklären die Organisatoren, die sich auch in diesem Jahr wieder dafür eingesetzt haben, die Veranstaltung in Carezza Dolomites nach nachhaltigen Kriterien zu planen und durchzuführen, und dafür von der Südtiroler Landesumweltagentur die Zertifizierung „Green Event“ erhalten haben.

Zu den verschiedenen „besonderen“ Initiativen, die speziell für die 15. Ausgabe konzipiert wurden, gehört eine Auszeichnung für die langjährigen Freiwilligen, die Jahr für Jahr zum Erfolg der Veranstaltung beitragen. „Es kommt nicht jeden Tag vor, dass man die 15. Ausgabe eines Weltcup-Events feiern kann! Ohne den wertvollen Beitrag der vielen Freiwilligen wäre dies unmöglich. Aus diesem Grund möchten wir die langjährigen Freiwilligen auszeichnen, die uns seit Jahren bei der Durchführung unserer Weltcup-Veranstaltung unterstützen“, erklären die lokalen Organisatoren des Weltcups in Carezza.

Ein spannendes Programm für die Zuschauer

Das Event in Carezza Dolomites ist die dritte Station des Snowboard-Weltcups im Olympia-Winter 2025/26. Am Dienstag, 16. und Mittwoch, 17. Dezember trainieren die Athletinnen und Athleten auf der Paolina-Piste. Außerdem weihen die Sieger der letzten Ausgabe, der Bulgare Radoslav Yankov und die „Azzurra“ Jasmin Coratti, am Mittwoch um 14.00 Uhr die nach ihnen benannte Kabine der Hubertus-Seilbahn ein. Einige Stunden später, um 18.00 Uhr, versammeln sich Snowboarder, Teams und Fans im beheizten Festzelt am Karerpass zur Eröffnungsfeier des 15. VISA FIS Snowboard-Weltcups in Carezza Dolomites und zur Auslosung der Startnummern.

Am 18. Dezember ist es so weit: Die Snowboarder treten im Parallel- Riesentorlauf auf der Pra di Tori gegeneinander an. Um 9.00 Uhr beginnen die Qualifikationsläufe, in denen die 16 Teilnehmerinnen für die Finalduelle im Riesentorlauf der Frauen und die 16 Teilnehmer für die Finalduelle im Riesentorlauf der Männer ermittelt werden. Um 12.30 Uhr fängt die entscheidende K.o.-Phase an, beginnend mit dem Achtelfinale. In den Finals werden schließlich die Siegerin und der Sieger des 15. VISA FIS Snowboard World Cups in Carezza Dolomites ermittelt.