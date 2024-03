Paris St. Germain nach 3:1-Erfolg im Cup-Halbfinale

Paris Saint-Germain hat am Mittwoch als letztes Team im französischen Fußball-Cup das Halbfinale erreicht. Die Startruppe rund um Kylian Mbappe bezwang Nizza zu Hause mit 3:1, wobei Mbappe den Sieg mit dem Führungstreffer schon in der 14. Minute einleitete. Im Kampf um den Finaleinzug wartet auf den Ligue-1-Tabellenführer am 2. oder 3. April Stade Rennes. Im zweiten Halbfinale bekommt es Olympique Lyon mit dem Zweitligisten Valenciennes zu tun.

Von: apa