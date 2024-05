Pezzei gewinnt Silber beim Eurocup

Von: lup

In Zell am See (Österreich) hat am gestrigen Samstag der „Eurocup“, ein internationaler Karate-Wettkampf, stattgefunden. Von Karate Mühlbach waren fünf Athleten mit dabei – Fabian Pezzei holt Silber nach Mühlbach.

Es waren die ersten Erfahrungen auf internationalem Niveau für den 12-jährigen Ramón Motta, die 15-jährige Madleen Unterhuber und die 16-jährige Laura Peintner – „und ihre tollen Leistungen haben nicht nur gezeigt, dass sie für diesen Schritt bereit sind, sondern vielversprechende weitere Schritte folgen werden“, so Trainer Martin Pezzei.

Madleen Unterhuber und Laura Peintner haben in der Vorrunde gegen Athletinnen verschiedener Nationen kämpfen können und mussten sich erst in der Trostrunde geschlagen geben, während für Ramón Motta und für den erfahrenen Athleten Florian Fischnaller bereits in der zweiten Runde das Aus gekommen ist. Fabian Pezzei hat Silber für Karate Mühlbach gewonnen.

„Karate Mühlbach hat ein neues Kapitel aufgeschlagen, denn neben den beiden Top-Athleten Florian Fischnaller und Fabian Pezzei, treten nun die Nachwuchstalenten in ihre Fußstapfen“, so Trainer Martin Pezzei, der vor allem in ihrem Trainingsfleiß, ihrer Lernbereitschaft und ihrem Kampfgeist den Schlüssel für den Erfolg sieht.