PGA-Tour gibt Tiger Woods “Lebenswerk”-Startrecht

Von: APA/Reuters

Golf-Star Tiger Woods erhält in Zukunft Zugang zu allen Signature-Events der PGA Tour. Die hat die Vereinigung am Dienstag beschlossen, um seine “außergewöhnliche Lebensleistung” zu würdigen. Damit kann Woods bei allen acht “signature” Events der Serie antreten, die großes Preisgeld und Extrapunkte für den FedEx Cup bieten, obwohl sie weniger Profis zulassen als bei normalen Events.

Begründet wurde dies mit über 80 Karriere-Siegen. Mit insgesamt 82 Siegen liegt er ex aequo mit Sam Snead an der Spitze der Allzeitbesten-Liste der PGA-Tour. Zudem hat 15 Major-Turniere gewonnen, in dieser Wertung liegt Jack Nicklaus mit 18 vor ihm.

Der 48-jährige US-Amerikaner hat seit einem folgenschweren Autounfall mit schweren Beinverletzungen im Februar 2021 wenig Turniere gespielt. Im Vorjahr waren es überhaupt nur zwei Starts, 2024 waren es bisher vier Events, bei einem musste er aufgeben, bei der PGA Championship und den US Open verpasste er den Cut. Lediglich beim Masters ging über alle vier Runden und wurde 60.