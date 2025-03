Playoffauftakt geht an den KAC

Von: ka

Klagenfurt/Bruneck – Nach den erfolgreich gemeisterten Preplayoffs erfolgt nun der Auftakt in die Playoffs 2024/25. Am Freitagabend hat der KAC die Wölfe als Gegner ausgewählt, und so geht es für den HCP zu Spiel 1 nach Kärnten. Coach Jaspers kann – mit Ausnahme von Andersen – auf den gesamten Kader zurückgreifen, auch der zuletzt angeschlagene Lacroix ist (als Center der vierten Linie) wieder mit dabei. Der KAC muss weiter auf seinen Playmaker Mursak verzichten, während Goalgetter From wieder im Lineup steht.

Das Spiel beginnt sehr verhalten, in den ersten Minuten tasten sich beide Teams ab. Die ersten Chancen finden dann Findlay (4., gehalten) sowie From (5., Pfosten) vor. Nach 7 Minuten muss Osmanski wegen Haltens auf die Strafbank. Das Powerplay spielen die Rotjacken stark, doch mehr als zwei gute Distanzschüsse springen dabei nicht heraus. Auf der anderen Seite muss wenig später Petersen in die Kühlbox; auch die Wölfe können aus der Überzahl keinen Profit schlagen. Nach 15 Minuten dann der Führungstreffer für den KAC: Obersteiner setzt sich auf der linken Seite durch und bringt einen scharfen Schuss aufs Tor. Pasquale kann nur abprallen lassen, und Maier ist zur Stelle – er verwertet volley zum 1:0. Kurz vor der Drittelpause bietet sich Findlay nach einer schönen Kombination mit Purdeller die beste Chance auf den Ausgleich, doch Dahm pariert stark. So geht es mit einer knappen Führung für die Hausherren in die erste Pause.

Im zweiten Abschnitt ist Clark gleich gefährlich, kann aber nicht finalisieren. Das 2:0 lässt trotzdem nicht lange auf sich warten: From wird von Herburger auf die Reise geschickt und der Däne trifft mit einem millimetergenauen Schuss ins lange Eck (2:0; 23. Min.). Die Wölfe versuchen zu reagieren und haben auch immer wieder gute Phasen in der Offensive, zu echten Chancen lässt sie aber dicht gestaffelte KAC-Defensive nicht kommen. In Minute 26 versucht es Osmanski mit einem Schlenzer, wenig später zieht Findlay ab, ohne Erfolg. Als Jensen Aabo in der 33. Minute wegen Spielverzögerung auf die Strafbank muss, benötigt der HCP zunächst lange, um in Stellung zu kommen, zieht danach aber ein passables Powerplay mit zwei Möglichkeiten auf. Zu wenig, um im Scoreboard zu verkürzen. Die letzte Chance des Drittels haben die Hauherren, als From im Konter Obersteiner bedient, aber Pasquale sich nicht überlisten lässt (38. Min.).

Im letzten Abschnitt kommen die Wölfe in den Genuss eines Powerplays, nachdem erneut Petersen in die Kühlbox muss. In Überzahl gelingt aber wenig; Obersteiner kann im Konter fast einen Shorthander erzielen. Der dritte Treffer ist nur aufgeschoben, denn wenig später kann Hochegger mit einem schönen Move backhand Pasquale bezwingen (3:0, 46. Min.). Nach einem Stockschlag von Herburger gegen Wesley muss zur Verwunderung aller nicht der Verantwortliche, sondern Coulter auf die Strafbank. Fraser kann in Überzahl eine Doppelchance nicht verwerten, und es bleibt beim 3:0. Als die Wölfe in die Schlussoffensive gehen, laufen sie in einen Konter, in welchem die Hausherren im 3 auf 0 auf Pasquale zustürmen. Petersen lässt sich diese Möglichkeit nicht entgehen und stellt auf 4:0 (55. Minute). In der Schlussphase müssen Wesley und Lacroix noch in die Kühlbox, doch in Unterzahl lassen die Wölfe heute keinen Treffer zu und so endet der Playoffauftakt mit einer Niederlage.

Weiter geht es bereits am Dienstag, 04.03., wenn der KAC zu Spiel 2 nach Bruneck kommt. Spielbeginn in der Intercable Arena ist 19:30 Uhr.

EC-KAC – HC Pustertal 4:0 (1:0,1:0,2:0)

Referees: OFNER, STERNAT, Bärnthaler, Muzsik.

Stand in der “best-of-7”-Serie: 1:0

Goals KAC: Maier (15.), From (23.), Hochegger (46.), Petersen (55.)