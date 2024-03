Polcanova in Südkorea im Champions-Event-Viertelfinale

Tischtennis-Europameisterin Sofia Polcanova steht beim mit 300.000 Dollar dotierten Champions Event in Incheon in Südkorea bereits im Viertelfinale. Nach ihrem am Vortag eingefahrenen 3:2-Erfolg über die Weltranglistensiebente und Lokalmatadorin Shin Yubin feierte Österreichs Nummer eins am Freitag gegen die Brasilianerin Bruna Takanashi einen 3:0 (8,7,7)-Erfolg. Am Samstag geht es gegen Wang Yidi (CHN-3). Für das Turnier hatten sich die Top 32 der Weltrangliste qualifiziert.

Von: apa