Prettner/Flachberger gewinnen Grand-Slam-Regatta vor Almere

Von: apa

Die 49er-Segler Keanu Prettner und Jakob Flachberger haben drei Wochen nach WM-Silber ihren nächsten großen Erfolg gefeiert. Die Salzburger fixierten am Samstag durch den Gesamtsieg bei der Dutch Water Week vor Almere ihren ersten Triumph in der Grand-Slam-Serie. Im Medal Race behaupteten sie mit den Wettfahrträngen acht und zwei ihre Spitzenposition. Die EM-Vierten gewannen mit 38 Punkten vor Andrew Mollerus/Trevor Bornarth (USA/43) und Robbert Huisman/Jorn Swart (NED/43).

“Wir sind mit dieser Woche sehr glücklich. Wir haben erneut sehr konstante Leistungen gezeigt – und vor allem haben wir gezeigt, dass wir bei starkem Wind eines der besten Teams der Welt sind. Das gibt uns für den weiteren Saisonverlauf viel Selbstvertrauen”, sagte Steuermann Prettner. Als nächste Grand-Slam-Regatta steht für das Duo Ende des Monats die Kieler Woche auf dem Programm. Mitte Juli steigt unweit davon die Europameisterschaft in Eckernförde.