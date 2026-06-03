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Maja Chwalinska verblüfft die Tenniswelt

Qualifikantin Chwalinska sensationell im Paris-Halbfinale

Mittwoch, 03. Juni 2026 | 13:54 Uhr
Maja Chwalinska verblüfft die Tenniswelt
APA/APA/AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT
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Von: APA/dpa/Reuters

Das Tennis-Märchen der polnischen Qualifikantin Maja Chwalinska bei den French Open geht weiter. Die 24-Jährige zog am Mittwoch in Paris durch einen 7:6(3),6:3-Erfolg gegen die Russin Anna Kalinskaja sensationell ins Halbfinale des Grand-Slam-Turniers auf Sand ein. Kalinskaja hatte am Montag die Österreicherin Anastasia Potapova in drei Sätzen besiegt. “Jedes einzelne Spiel hier ist für mich irgendwie verrückt, ich bin sehr dankbar”, sagte Chwalinska im Siegerinnen-Interview.

Die Weltranglisten-114. hat auf ihrem Weg ins Halbfinale in acht Spielen (Qualifikation inklusive) bisher nur einen Satz abgegeben. Gegen Kalinskaja blieb die Überraschungsfrau auf dem Platz souverän. “Ich war definitiv nervös und gestresst. Ich habe versucht, mich auf meinen Job und mein Spiel zu konzentrieren. Ich bin glücklich, dass ich das geschafft habe”, sagte sie auf dem Court Philippe Chatrier.

Chwalinska stellte die Bestmarke für eine Qualifikantin bei den French Open ein. 2020 war die Argentinierin Nadia Podoroska in Paris ebenfalls in die Runde der besten Vier eingezogen, nachdem sie sich in der Qualifikation einen Startplatz fürs Hauptfeld erkämpft hatte. Auf die Frage, was sie bis zum Halbfinale am Donnerstag gegen die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka aus Belarus oder die Russin Diana Schnaider machen werde, antwortete die Polin: “Nur schlafen, vielleicht ein bisschen Netflix schauen – und dann geht es mir gut.”

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