Rang zwei: Golfer Straka verpasst knapp Sieg in Pebble Beach

Von: apa

Österreichs Golf-Ass Sepp Straka hat beim PGA-Turnier in Pebble Beach den Sieg knapp verpasst, aber mit Rang zwei ein Topergebnis erzielt. Der Wiener spielte am Sonntag beim 20-Mio.-Dollar-Event in Kalifornien eine 68er-Schlussrunde. Damit blieb der 32-Jährige wie am Samstag auf dem geteilten zweiten Platz. Mit einem Gesamtscore von 267 (21 unter Par) fehlte ihm ein Schlag auf Sieger Collin Morikawa aus den USA. Straka darf sich dennoch über ein Millionen-Preisgeld freuen.

Nach zwei 66er- und einer 67er-Runde kam Straka am Schlusstag mit den teils sehr windigen und regnerischen Bedingungen zunächst nicht so gut zurecht wie die Konkurrenz an der Spitze. Zwei frühe Schlagverluste ließen den zweifachen Ryder-Cup-Champion im Kampf um den Sieg bei dem topbesetzten, traditionsreichen Signature-Event zurückfallen. Auf den “back nine” startete der ÖGV-Golfer eine sehenswerte Aufholjagd, die er am 18. Loch mit einem Eagle veredelte.

Knapp 1,5 Mio. Euro Preisgeld für Straka

Drei Bogeys – bei fünf weiteren Birdies – vereitelten letztlich die Chance auf den fünften PGA-Turniersieg. Straka durfte sich aber über wichtige Punkte für die PGA-Jahreswertung sowie über ein sattes Preisgeld in Höhe von 1,76 Mio. Dollar (1,48 Mio. Euro) freuen.

Den Siegerscheck über 3,6 Mio. Dollar sicherte sich unterdessen Strakas Flightpartner Morikawa, der sich mit einer 67 auf dem Par-72-Kurs ganz nach vorne spielte und zugleich unter anderem den Angriff seines Landsmannes und Weltranglistenersten Scottie Scheffler abwehrte. Scheffler kam mit einer 63er-Runde, auf der dem US-Star gleich drei Eagles gelangen, hinter Straka und dem geteilten Zweiten Min Woo Lee aus Australien auf Rang vier. Der entthronte Titelverteidiger Rory McIlroy wurde 14.