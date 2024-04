Raptors beenden Niederlagenserie in NBA nach 15 Spielen

Die Toronto Raptors haben ihre Niederlagenserie in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA ohne den weiterhin verletzten Jakob Pöltl beendet. Die Kanadier setzten sich nach 15 Pleiten in Folge am Freitag (Ortszeit) bei den Milwaukee Bucks überraschend mit 117:111 durch. Österreichs NBA-Legionär Pöltl hatte sich vor einem Monat beim zuvor letzten Raptors-Sieg gegen die Charlotte Hornets eine Fingerverletzung an der linken Hand zugezogen und fällt seitdem aus.

Für die Raptors war es die zweitlängste Niederlagenserie der Clubgeschichte, einzig in der Saison 1997/98 mussten sich die Kanadier 17-mal hintereinander geschlagen geben. Im Auswärtsspiel gegen die Bucks, bei denen Superstar Giannis Antetokounmpo wegen einer Oberschenkelverletzung fehlte, führten Gary Trent Jr. (31 Punkte), RJ Barrett (26) und Immanuel Quickley (25) die Raptors zum 24. Sieg im 77. Saisonspiel. Die Play-offs sind für Toronto als Tabellenzwölftem der Eastern Conference bereits länger außer Reichweite. Für die Bucks, derzeit Zweiter im Osten, war es die dritte Niederlage in Serie.