Red Bull Racing trennt sich von Teamchef Horner

Von: APA/dpa/Reuters

Knalleffekt bei Red Bull Racing: Der österreichisch-britische Formel-1-Rennstall hat den Langzeit-Teamchef Christian Horner am Mittwoch vom Dienst freigestellt. Der 51-jährige Brite war seit 2005 Chef des Teams. Der Rennstall gewann in seiner Ära acht Fahrer-WM-Titel (vier Sebastian Vettel, vier Max Verstappen) und sechs bei den Konstrukteuren. Horners Nachfolger wird Laurent Mekies (48), bisher Teamchef beim RB-Zweitteam Racing Bulls, wie Red Bull bekannt gab.

“Wir möchten Christian Horner für seine außergewöhnliche Arbeit in den letzten 20 Jahren danken. Mit seinem unermüdlichen Einsatz, seiner Erfahrung, seinem Fachwissen und seinem innovativen Denken hat er maßgeblich dazu beigetragen, Red Bull Racing als eines der erfolgreichsten und attraktivsten Teams der Formel 1 zu etablieren”, erklärte Red-Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff. “Danke für alles, Christian, du wirst für immer ein wichtiger Teil unserer Teamgeschichte bleiben.”

Horner war der längstdienende Teamchef im F1-Business. Sein letztes Rennen sollte sein “Heimrennen” in Silverstone am vergangenen Wochenende sein. Von den Angestellten im Werk in Milton Keynes soll sich Horner bereits verabschiedet haben. Er war im Team seit einer Affäre um angeblich unangemessenen Umgang mit einer Mitarbeiterin schon seit dem Vorjahr nicht mehr unumstritten. Er war nach einer Untersuchung eines unabhängigen Anwalts von den Vorwürfen freigesprochen worden und durfte als Teamchef im Amt bleiben. Die Sache soll jedoch im nächsten Jahr noch vor Gericht gehen.

Auf Affäre folgte Krise

Die sportliche Krise der jüngsten Monate erhöhte den Druck auf den Engländer. Weltmeister Verstappen konnte in dieser Saison nur zwei der zwölf Saisonrennen gewinnen, die Konkurrenz von McLaren ist zumeist überlegen. In der Konstrukteurswertung ist Red Bull mit 172 Punkten gegenüber 288 von McLaren sogar nur Vierter. Dies führte auch zu anhaltenden Spekulationen um einen vorzeitigen Abschied von Verstappen.

Mit Mekies steht Horners Nachfolger bereits fest. Der Franzose verfügt über viel Erfahrung in der Motorsport-Königsklasse und arbeitete von 2018 bis 2023 als Sportdirektor bei Ferrari. Er war auch schon in verschiedenen Funktionen beim internationalen Automobilverband FIA tätig. Sein Nachfolger bei den Racing Bulls wird Alan Permane, zuvor Racing Director des Teams.