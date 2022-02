Rittner Buam lassen auch ihrem â€žAngstgegnerâ€œ keine Chance

Klobenstein – Sieg Nummer zwei für die Rittner Buam in der Finalrunde der 88. Italienmeisterschaft der IHL-Serie A. Gegen SG Cortina ließen die Cracks vom Hochplateau keine Zweifel zu und zwangen ihren „Angstgegner“ mit 4:0 in die Knie. Nun wartet mit dem HC Asiago die letzte Hürde auf dem Weg zum sechsten „Scudetto“.

In einer gut besuchten Ritten Arena legten die Rittner Buam, die Frei, Giacomuzzi und Ramoser vorgeben mussten (dafür kehrte Sailio ins Team zurück), los wie die Feuerwehr, blieben aber zunächst noch an Cortina-Keeper De Filippo hängen. Die frühe Führung lag in der Luft und nach 2.40 Minuten war es so weit: Andreas Lutz behielt nach einem Missverständnis der Gegner vor deren Tor die Übersicht und knallte das Hartgummi per Direktabnahme ins kurze Eck. Ab diesem Moment schien auch Cortina ins Spiel gefunden zu haben, denn jetzt entwickelte sich ein umkämpftes erstes Drittel, das aber mit nur wenigen guten Tormöglichkeiten bespickt war. Zunächst hielt Buam-Schlussmann Smith souverän gegen Luca Zanatta (4.) und Marco Sanna (8.), ehe auf der Gegenseite Spinell und Sharp zwei Mal nacheinander an De Filippo hängen blieben (10.). Auch in Überzahl kam keine der beiden Mannschaften zum Torerfolg, weshalb es nach 20 Minuten bei der knappen Führung der Gastgeber blieb.

Nach dem Seitenwechsel nahmen wieder die Rittner Buam das Heft in die Hand und drängten auf das 2:0. Da kam eine 2×2-Minuten-Strafe für Colli (Ellenbogencheck) gerade Recht (21.30). In Überzahl drückten die Blau-Roten auf den nächsten Treffer – und er sollte auch fallen. Wieder war es Lutz, der, von Spinell schön in Szene gesetzt, aus halbrechter Position eiskalt erhöhte (23.50). Die Buam machten im gleichen Tempo weiter und hatten die Entscheidung fest im Visier. In der 25. Minute war De Filippo nach einer Hereingabe von Manuel Öhler gegen Quinz zur Stelle. Auch Smith war im Kasten der Rittner in den wenigen Momenten, in denen er gebraucht wurde, achtsam und reagierte in der 30. Minute nach einem von Johansson abgefälschten Colli-Schuss glänzend. So konnten seine Vordermänner weiter Dampf machen und waren nach 33.27 Minuten zum dritten Mal erfolgreich: Aus spitzem Winkel hielt Julian Kostner einfach drauf und profitierte von einem Fehler des bis dahin stark agierenden De Filippo – dem Cortina-Keeper war die Hartgummischeibe über den Schläger ins lange Eck gerutscht.

Dass die Suppe aber noch nicht gegessen war, zeigte Cortina im Schlussdrittel. Das Team aus dem Veneto spielte trotz des Rückstands weiter beherzt nach vorne und bombardierte das Tor der Rittner Buam. Dort stand aber immer wieder einer im Wege: Jake Smith war glänzend aufgelegt und brachte mit einer Top-Parade nach der anderen das Publikum zum Staunen. Zunächst hatte Smith noch Glück, als Basaraba nur den Pfosten traf (45.), dann legte er mit seinen Hexereinlagen los. Johansson (51.) und Vallazza (52.) fanden im Italo-Amerikaner ihren Meister, ehe er alle mit einer unglaublichen Dreifachparade gegen Basaraba und Luca Barnabò ins Raunen versetzte (53.) und damit gleichzeitig sein siebtes Shootout in dieser Saison festhielt. Einen Treffer durften die heimischen Fans aber noch feiern, als Sharp mit einem Empty-Net-Tor den 4:0-Endstand fixierte (58.06).

Entschieden wird die 88. Italienmeisterschaft am Samstag im direkten Duell zwischen Asiago und den Rittner Buam. Anpfiff im Odegar Stadion ist um 20.30 Uhr.

88. Italienmeisterschaft – Round Robin:

Rittner Buam – SG Cortina 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Tore: 1:0 Andreas Lutz (2.40), 2:0 Andreas Lutz (21.30/PP), 3:0 Julian Kostner (33.27), 4:0 MacGregor Sharp (58.06/EN)