Rittner Buam SkyAlps lassen sich von den „Furie“ nicht einschüchtern

Klobenstein – Erstes Spiel, erster Sieg! Die Rittner Buam SkyAlps sind mit einem 3:1 in die neue Alps-Hockey-League-Saison gestartet. Gegen den HC Gherdëina valgardena.it hat die Truppe von Trainer Tray Tuomie einen klasse Einstand geliefert.

Vor einer beachtlichen Zuschaueranzahl – passend zum Südtiroler Derby – legten die Rittner Buam SkyAlps gleich mit viel Dampf los. In der fünften Minute scheiterte Prast im Powerplay am Schoner von Gröden-Goalie Hofer, vier Minuten später war es Lobis, der nach Coatta-Pass knapp drüber zielte (9.). Nur wenige Sekunden später machte der junge Kalterer, der von Trainer Tuomie in der ersten Linie aufgestellt wurde, seinen Fehlschuss gut. Einen hammerharten Pass von Insam vor das Gehäuse der Gäste lenkte Lobis mit dem Schläger unter die Latte (9.24). Der Rest des Drittels verstrich umkämpft, aber ohne Großereignisse, bis der nächste Buam-Youngster einnetzte. 16 Sekunden vor Schluss eroberte Kevin Fink vor dem Tor der Grödner den Puck, scheiterte zunächst noch, den Nachschuss drückte sein kleiner Bruder Lois Fink aber zum 2:0 in die Maschen (19.44).

Das zweite Drittel startete ganz nach dem Geschmack der Rittner Buam. Im Powerplay spielte Neuzugang Szypula auf den nächsten Neuen, Coatta, der sich aus halblinker Position nicht zwei Mal bitten ließ und ins kurze Eck traf (22.33). In der Folge machten es sich die Buam das Leben mit unnötigen Zwei-Minuten-Strafen schwer, die Gröden zu mehreren ausgezeichneten Chancen einluden. Immer wieder war aber bei Furlong Endstation. Der Ex-Goalie der Grödner zeigte einige Male seine Klasse, vor allem in der 30. Minute, in der er einen schon drinnen geglaubten De-Nardin-Schuss wie eine Katze aus dem Kreuzeck fischte. Weil die Furlong-Festung bis zuletzt Stand hielt, ging es beim 3:0 in die letzte Drittelpause.

Das Schlussdrittel ging zwar mit einer Doppelchance von Öhler los, einmal schoss er daneben, einmal parierte Hofer (46.), dann übernahm aber Gröden die Spielregie. Ausschlaggebend dafür waren viel zu viele fahrlässige Zeitstrafen, die die Buam aufgebrummt bekamen. Im Powerplay war es auch Deluca, der aus halbrechter Position das 3:1 erzielte (47.07). In der Folge konnten sich beide Torhüter mehrmals auszeichnen und es blieb bis zuletzt spannend. Am Ende waren aber doch die Rittner Buam SkyAlps siegreich. Mit einem Derbysieg in die Saison starten: Grund zum Feiern haben Simon Kostner & Co. nach dem ersten Spieltag.

Rittner Buam SkyAlps – HC Gherdëina valgardena it 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

Tore: 1:0 Lobis (9.24), 2:0 Lois Fink (19.44), 3:0 Coatta (22.33/PP), 3:1 Deluca (47.07/PP)