Rom-Titel zum dritten Mal an Switolina – Sinner im Finale

Von: APA/sda

Die Ukrainerin Elina Switolina hat ihren Siegeslauf beim WTA-1000-Tennisturnier von Rom mit dem Titelgewinn gekrönt. Am Samstag entschied sie als Nummer sieben gesetzt das Finale gegen das drittgereihte US-Ass Coco Gauff 6:4,6:7(3),6:2. Davor war Jannik Sinner in das Endspiel des Masters-1000-Turniers eingezogen. In der Fortsetzung des am Vortag abgebrochenen Semifinales besiegte der Südtiroler den Russen Daniil Medwedew 6:2,5:7,6:4. Finalgegner ist der Norweger Casper Ruud.

Es war der 33. Masters-1000-Sieg des Weltranglistenersten in Folge, womit er seinen Rekord ausbaute. Seit Anfang Oktober hat Sinner auf dieser Turnierebene nicht mehr verloren, fünf Titel aneinandergereiht. Auch das ist Rekord, Nummer sechs wäre es umso mehr. Der 24-Jährige wäre dann der erst insgesamt zweite Spieler nach dem Serben Novak Djokovic mit Siegen bei allen Masters-1000-Events. Gegen Ruud ist Sinner jedenfalls Favorit, alle bisher vier Duelle mit dem 27-Jährigen hat er gewonnen.

Das Semifinale gegen Medwedew zu Ende zu bringen, machte der derzeit unumstrittenen Nummer eins der Tenniswelt aber mehr Mühe als vielleicht gedacht. “Es war eine harte Aufgabe”, sagte Sinner. “Normal schlafe ich gut, aber in der vergangenen Nacht war es nicht leicht. Man ist im dritten Satz fast am Ende, es ist aber trotzdem wie der Beginn eines neuen Matches. Die Nerven spielen da wieder mit. Ich bin glücklich, wie ich die Situation bewältigt habe.”

Switolina nun French-Open-Mitfavoritin

Switolina war gegen Gauff im ersten Satz zweimal mit Break hinten, legte aber letztlich die Basis für ihren insgesamt dritten Rom-Titel nach 2017 und 2018. Ein Rückhandfehler Gauffs bescherte Switolina das im dritten Satz entscheidende Break, und sie nahm Gauff ein weiteres Mal den Aufschlag ab. Nach Siegen auch gegen Jelena Rybakina (Nr. 2) und Iga Switak (3) ist Switolina nun für die nächsten Sonntag beginnenden French Open Titel-Mitfavoritin, Titelverteidigerin in Paris ist Gauff.