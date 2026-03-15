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Marco Rossi erzielte sein achtes NHL-Saisontor

Rossi-Tor bei 2:5-NHL-Niederlage von Vancouver gegen Seattle

Sonntag, 15. März 2026 | 09:36 Uhr
Marco Rossi erzielte sein achtes NHL-Saisontor
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Archivbild/BRUCE BENNETT
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Von: APA/Reuters

Der Vorarlberger Marco Rossi hat am Samstag (Ortszeit) daheim gegen die Seattle Kraken sein achtes Saisontor in der National Hockey League (NHL) erzielt. Mit seinem Treffer 20 Sekunden vor Matchende nach Pass von Jamie Oleksiak für die Vancouver Canucks zum 2:5 gelang dem Stürmer nur noch Resultatskosmetik. Die Kanadier haben nur vier ihrer vergangenen 28 Matches gewonnen und sind nach wie vor Schlusslicht der Liga. Die Detroit Red Wings unterlagen bei den Dallas Stars 2:3.

Und das nach Verlängerung, das entscheidende Tor erzielte Verteidiger Thomas Harley nach 2:06 Min. der Überzeit. Der Kärntner Marco Kasper blieb bei den Verlierern ohne Scorerpunkt. Detroit nimmt nur noch den letzten Wildcard-Platz für den Einzug in die Play-offs ein, vor allem die Columbus Blue Jackets sind aber auf Tuchfühlung.

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