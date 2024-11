Sabitzer meldet sich für Partie gegen Sturm fit

Von: apa

Marcel Sabitzer hat sich für die Fußball-Champions-League-Partie gegen Sturm Graz fit gemeldet. “Ich bin guter Dinge, dass es klappen wird”, sagte der Mittelfeldmann von Borussia Dortmund am Tag vor dem Heimspiel gegen Österreichs Meister. Der Steirer musste am Samstag beim 2:1 gegen Leipzig vorzeitig vom Rasen, nachdem die Wade zwickte. Im ausgedünnten Dortmund-Kader will Sabitzer nun die Zähne zusammenbeißen. Für Sturm gab es vom ehemaligen GAK-Nachwuchsspieler nette Worte.

“Ich habe viele Erinnerungen an das sportliche Graz. Sturm ist jetzt nicht Favorit, aber man muss anerkennen, dass sie es gut machen, speziell die letzten zwei, drei Jahre. Sie haben Salzburg ein bisschen den Rang abgelaufen. Sie haben eine klare Philosophie, die sie verfolgen, da muss man den Hut ziehen”, sagte Sabitzer beim offiziellen Medientermin vor dem Spiel. Eines stehe aber außer Frage: “Unsere Mission ist klar: Morgen gegen sie gewinnen”, betonte Sabitzer.

Der 30-Jährige spielte gegen Leipzig im 4-3-3-System im zentralen Mittelfeld. Dort sieht sich Sabitzer grundlegend bestens aufgehoben. “Ich fühle mich im Zentrum am wohlsten, das ist bekannt, das weiß auch der Trainer. Aber wo ich aufgestellt werde, gebe ich mein Bestes”, sagte der österreichische Internationale.

Seine Wadenprobleme seien nach zwei Behandlungen am Sonntag abgeklungen. Am Dienstag (21.00 Uhr/live Sky) könnte Sabitzer auch gegen Sturm im Mittelfeld beginnen. Er werde “auf die Zähne beißen. Ich bin keiner, der wehleidig ist”, so Sabitzer. “Die Spiele werden mehr, man hat kaum Pausen, die Nationalmannschaft ist auch da. Es ist nichts Ungewöhnliches, dass es zwickt.”