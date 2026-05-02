Sabres und Golden Knights im NHL-Play-off aufgestiegen

Von: apa

Die Buffalo Sabres und die Vegas Golden Knights haben im Play-off der NHL die zweite Runde erreicht. Die Sabres besiegelten am Freitag (Ortszeit) mit einem 4:1 bei den Boston Bruins das Aus des sechsfachen Stanley-Cup-Champions und gewannen die Serie 4:2. Las Vegas setzte sich ebenfalls auswärts gegen Utah Mammoth 5:1 durch und stieg mit 4:2-Siegen auf. Die Golden Knights treffen im Viertelfinale auf die Anaheim Ducks. Die Sabres bekommen es mit Tampa oder Montreal zu tun.

Denn Tampa Bay Lightning erzwang gegen die Montreal Canadiens durch das von Gage Goncalves auswärts fixierte 1:0 nach Verlängerung ein Entscheidungsspiel. Das siebente Match der Serie steigt am Sonntag in Florida.