Aktuelle Seite: Home > Sport > Sabres und Golden Knights im NHL-Play-off aufgestiegen
Sabres erstmals seit 2007 im Play-off eine Runde weiter

Sabres und Golden Knights im NHL-Play-off aufgestiegen

Samstag, 02. Mai 2026 | 11:01 Uhr
Sabres erstmals seit 2007 im Play-off eine Runde weiter
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/BRUCE BENNETT
Schriftgröße

Von: apa

Die Buffalo Sabres und die Vegas Golden Knights haben im Play-off der NHL die zweite Runde erreicht. Die Sabres besiegelten am Freitag (Ortszeit) mit einem 4:1 bei den Boston Bruins das Aus des sechsfachen Stanley-Cup-Champions und gewannen die Serie 4:2. Las Vegas setzte sich ebenfalls auswärts gegen Utah Mammoth 5:1 durch und stieg mit 4:2-Siegen auf. Die Golden Knights treffen im Viertelfinale auf die Anaheim Ducks. Die Sabres bekommen es mit Tampa oder Montreal zu tun.

Denn Tampa Bay Lightning erzwang gegen die Montreal Canadiens durch das von Gage Goncalves auswärts fixierte 1:0 nach Verlängerung ein Entscheidungsspiel. Das siebente Match der Serie steigt am Sonntag in Florida.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Böller-Verbot in Vahrn: Tradition unter Beschuss?
Kommentare
66
Böller-Verbot in Vahrn: Tradition unter Beschuss?
Jetzt auch noch das: Tirol blockiert Fernpass
Kommentare
55
Jetzt auch noch das: Tirol blockiert Fernpass
Warum selbst Reiche sich arm fühlen
Kommentare
44
Warum selbst Reiche sich arm fühlen
Trump hebt Zölle auf Autos und Lkw aus EU auf 25 Prozent an
Kommentare
40
Trump hebt Zölle auf Autos und Lkw aus EU auf 25 Prozent an
Forderungen nach fairen Löhnen, Sicherheit und mehr Lebensqualität
Kommentare
38
Forderungen nach fairen Löhnen, Sicherheit und mehr Lebensqualität
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 