Sampdoria besiegt FCS knapp mit 0:1

Von: lup

Im Rahmen des 6. Spieltags der zweithöchsten italienischen Spielklasse unterliegen die Jungs von Mister Valente den Blucerchiati – Venuti markiert den spielentscheidenden Treffer (20.)

Nach dem 3:1-Auswärtssieg bei der AC Reggiana am vergangenen Sonntag ist das zweite Gastspiel des FC Südtirol in Folge, im Rahmen des 6. Spieltags der Serie BKT 2024/25, nicht von Erfolg gekrönt: die Weißroten unter der Leitung von Mister Federico Valente unterliegen im altehrwürdigen „Stadio Luigi Ferraris di Marassi“ von Genua der UC Sampdoria knapp mit 0:1 (0:1). Als spielentscheidend erweist sich der sehenswerte Treffer von Venuti aus der 20. Spielminute: nach Flanke von Varoli und Kopfballverlängerung von Bellemo schweißt er eine Direktabnahme mit links unhaltbar für Poluzzi zum 1:0 ins linke Kreuzeck.

Der Spielbericht im Detail

Die erste Torchance der Partie gehört den Gastgebern: Tutino wird links in der Box angespielt und zieht nach seiner Ballkontrolle direkt ab, Poluzzi hält den Ball unter leichter Mithilfe des linken Pfostens im Nachfassen (5.) Die Samp bleibt dran: Tutino kommt nach einer Flanke von Varoli von links zum Kopfball, der FCS-Schlussmann hält sicher (17.). In der 20. Spielminute gehen die Blucerchiati in Führung: aus dem linken Halbfeld schlägt Varoli eine weitere Flanke in die Mitte, wo Bellemo per Kopf nach hinten verlängert – dort fackelt Venuti nicht lange und trifft direkt mit links aus der Drehung sehenswert ins linke Kreuzeck. Die Reaktion des FCS kommt in Minute 35, als Casiraghi aus halblinker Position eine Hereingabe auf den Kopf von Rover spielt – dieser kommt in der Sampdoria-Box zum Kopfball, der jedoch kein Problem für Silvestri darstellt.

Nur eine Zeigerumdrehung später flankt Tait von rechts flach ins Zentrum, Casiraghi kommt an das Zuspiel, legt seinen Abschluss aber knapp am linken Eck vorbei (36.). Auf der Gegenseite blockt Molina einen Abschlussversuch von Benedetti vor die Füße von Venuti, der sofort mit links abzieht – sein Schuss knallt an die Querlatte, in der Folge bekommt die FCS-Hintermannschaft die Situation irgendwie bereinigt (39.).In der letzten Minute der regulären Spielzeit in Hälfte eins bringt Casiraghi den ersten Corner für die Weißroten von der rechten Seite ins Zentrum, wo sich Odogwu gut gelöst hat, jedoch das Spielgerät mit dem Kopf nicht entscheidend auf das Gehäuse von Silvestri gedrückt bekommt (45.). Dann ist Halbzeit.

Beide Teams gehen unverändert in den zweiten Spielabschnitt, die erste Gelegenheit nach dem Seitenwechsel gehört erneut den Blucerchiati: Venuti führt eine Ecke kurz auf Coda aus, dieser legt wiederum für ersteren ab – die Hereingabe des Torschützen wird gefährlich und segelt knapp am langen rechten Eck vorbei (55.). Auf der Gegenseite ist es Molina mit der Flanke von der linken Außenbahn ins Zentrum, wo Tait seinen Gegenspieler antizipiert, jedoch das Leder mit der Hacke über das Sampdoria-Gehäuse lenkt (57.). In Minute 64 ist es der frisch eingewechselte Praszelik, der über das Zentrum nach vorne kommt und sich aus ca. 20 Metern ein Herz fasst – sein Schuss geht knapp drüber.

Am anderen Ende fälscht Kofler einen Tutino-Abschluss von rechts zur Ecke ab (65.). Dann eine Doppelchance für den FC Südtirol zum Eintritt in die Schlussphase: zunächst wird ein Freistoß von Arrigoni aus gut und gerne 30 Metern Entfernung von der linken Außenbahn immer länger und knallt hinter den geschlagenen Silvestri ans Lattenkreuz (77.), ehe Merkaj zwei Minuten später nach einem hohen Ballgewinn von Odogwu im zweiten Versuch den Samp-Keeper zu einer Glanztat zwingt (79.). Im direkten Gegenzug blocken die Weißroten in extremis einen Akinsanmiro-Abschluss nach Rückpass von La Gumina zur Ecke ab (80.). Die Gäste drücken in der Schlussphase auf den Ausgleich, die Samp jedoch verteidigt geschickt und versäumt durch Ioannou und Tutino die Entscheidung – somit bleibt es bei der knappen 0:1-Niederlage für den FCS.

UC SAMPDORIA – FC SÜDTIROL 1:0 (1:0)

UC SAMPDORIA (3-5-2): 33 Silvestri; 24 Bereszynski ©, 6 Romagnoli, 72 Veroli; 18 Venuti (55. 23 Depaoli), 7 Bellemo (62. 14 Kasami), 28 Yepes (74. 15 Akinsanmiro), 80 Benedetti (74. 4 Vieira), 44 Ioannou; 9 Coda (74. 20 La Gumina), 10 Tutino

Auf der Ersatzbank: 1 Vismara, 3 Barreca, 5 Riccio, 15 Meulensteen, 16 Borini, 31 Vulikic, 84 Sekulov

Trainer: Andrea Sottil

FC SÜDTIROL (3-4-2-1): 1 Poluzzi; 28 Kofler, 19 Pietrangeli, 30 Giorgini; 7 Rover (74. 11 Zedadka), 27 Kurtic (74. 33 Merkaj), 4 Arrigoni, 79 Molina (88. 2 El Kaouakibi); 21 Tait ©️ (62. 6 Martini), 17 Casiraghi (62. 99 Praszelik); 90 Odogwu

Auf der Ersatzbank: 12 Drago, 22 Tschöll, 9 Crespi, 14 F. Davi, 15 Rottensteiner, 23 Ceppitelli, 68 Vimercati

Trainer: Federico Valente

SCHIEDSRICHTER: Mario Perri (Rom 1) | Die Assistenten: Giovanni Bacini (Conegliano Veneto) & Edoardo Raspollini (Livorno) | Vierter Offizieller: Simone Guazolino (Turin)

VAR: Gianpiero Miele (Nola) | AVAR: Rodolfo Di Vuolo (Castellammare di Stabia)

TOR: 1:0 Venuti (20.)

DISZIPLINARISCHE MAßNAHMEN: Gelbe Karten Bereszynski (UCS | 30.), Kurtic (FCS | 40.), Tutino (UCS | 49.), Martini (FCS | 72.), Depaoli (UCS | 77.)

ZUSCHAUER: 19.405 Abonnenten (195.258€ Einnahmen); 2.035 zahlende Zuschauer (44.667€ Einnahmen)

ANMERKUNGEN: heiterer Nachmittag, milde Temp. um 22-23°C, sonnig, Rasen in optimalem Zustand. Vor Spielbeginn Schweigeminute im Gedenken an Totò Schillaci.

Eckenverhältnis: 5-2 (1-1)

Nachspielzeit: 1min + 5min