Sarrazin erzielt Bestzeit im ersten Bormio-Training

Cyprien Sarrazin hat die Speed-Woche in Bormio mit einer Trainingsbestzeit eröffnet. Der Franzose war am Dienstag 0,41 Sekunden schneller als der US-Amerikaner Ryan Cochran-Siegle, der 2020 in Bormio den Super-G gewonnen hatte. Bester Österreicher war der Steirer Daniel Danklmaier als 14. Aus dem Favoritenkreis zeigte der inklusive Super-G siebenmalige Stelvio-Sieger Dominik Paris die schnellste Trainingsfahrt und fuhr auf Platz sieben.

Der Schweizer Marco Odermatt und der Norweger Aleksander Aamodt Kilde belegten am Stefanitag hintereinander die Plätze zehn und elf. Vorjahressieger Vincent Kriechmayr landete als 23. in einem Österreicher-Paket. In diesem waren auch Stefan Babinsky (22.) sowie Weltcup-Leader Marco Schwarz, Daniel Hemetsberger und Christopher Neumayer auf den Rängen 24 bis 26 bis vertreten.

Felix Hacker (43.), Stefan Rieser (57.) und Manuel Traninger (66.), die in dieser Saison hauptsächlich im Europacup im Einsatz sein werden, sind in Bormio ebenfalls dabei. Otmar Striedinger reihte sich als 53. im hinteren Feld ein. Raphael Haaser schied auf der schwierigen Strecke aus.