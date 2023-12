Schmidt und Näslund triumphieren beim FIS Skicross Weltcup in Innichen

Innichen – Der erste Wettkampftag beim FIS Skicross Weltcup 3 Zinnen Dolomites ging mit den Siegen des Kanadiers Jared Schmidt und der Schwedin Sandra Näslung zu Ende. Während Schmidt zum ersten Mal am Haunold triumphierte, war es für Rekordsiegerin Näslund der insgesamt siebte Erfolg in Innichen und der fünfte Sieg in Serie. Dominik Zuech aus Lana belegte Rang 21.

Sandra Näslund ist und bleibt die Königin von Innichen: Mit starken Leistungen in allen Heats raste die 27-jährige Schwedin am Donnerstag zu ihrem insgesamt 38. Weltcupsieg und holte sich mit dem siebten Triumph am Haunold auch die Weltcup-Gesamtführung zurück. Im Finale erwischte die Skandinavierin einmal mehr einen perfekten Start und ließ ihren Konkurrentinnen in der Folge keine Chance. Platz zwei ging an die Schweizerin Fanny Smith, während Hannah Schmidt (Kanada) das Podium komplettierte. Marielle Berger Sabbatel aus Frankreich, die vor dem Südtiroler Klassiker Leaderin im Gesamtweltcup war, musste sich hauchdünn geschlagen geben und mit Rang vier vorlieb nehmen.

„Ich bin natürlich überglücklich, dass meine Serie hier in Innichen weitergeht. Mir taugt dieser Hang, aber auch der Rest der Organisation ist einmalig. Ein guter Start ist wichtig, denn als Führende kannst du deine Linie wählen und das Rennen nach deinen Vorstellungen fahren. Morgen (am Freitag, Anm. d. Red.) werde ich wieder voll angreifen und versuchen auch im dritten Jahr in Serie ungeschlagen zu bleiben“, sagte eine strahlende Siegerin Sandra Näslund.

Schmidt freut sich über den dritten Sieg in dieser Saison

Wesentlich spannender war die Entscheidung bei den Männern. Hier entschied das Foto-Finish zu Gunsten von Jared Schmidt, dem jüngeren Bruder von Hannah Schmidt. Der 26-jährige Kanadier ist der Shootingstar dieser Saison und feierte bereits seinen dritten Erfolg in diesem Winter. In Innichen verwies er die Franzosen Nicolas Raffort und Youri Duplessis Kergomard auf die Ränge zwei und drei. „Es ist grandios diesen Klassiker zu gewinnen. Die Piste ist perfekt, die Sprünge sind weit, aber auch der ganze Rest passt in Innichen immer. Deshalb auch einmal ein großes Dankeschön an die vielen Helferinnen und Helfer, die diesen Weltcup zu etwas ganz Besonderem machen. Ich selbst habe einfach versucht schnell Ski zu fahren – ein simples Rezept, das aber zum Erfolg geführt hat“, erklärte Schmidt im Zielraum am Fuße des Haunolds.

Mathias Graf aus Österreich, der die Qualifikation für sich entschieden hatte, zog im Halbfinale den Kürzeren, gewann dafür aber das „kleine Finale“ und wurde am Ende Fünfter. Als bester „Azzurro“ belegte Davide Cazzaniga den 12. Platz, unmittelbar vor Federico Tomasoni. Mit Dominik Zuech war auch ein Südtiroler im Fianale, der jedoch im Achtelfinale hängenblieb und letzten Endes Rang 21 einnahm.

Zuech in der zweiten Entscheidung am Freitag nicht mehr dabei

„Ich bin schon ein wenig enttäuscht und hätte mir im Heimrennen mehr erwartet. Nach dem Start war ich an dritter Position, dann habe ich probiert, den Zweiten zu überholen. Er hat mich aber ein klein wenig weggedrückt und dann ist Davide Cazzaniga von hinten gekommen und hat uns beide überholt. Über Weihnachten werde ich verstärkt Riesentorlauf trainieren, wir hatten heuer wenig Schneetage“, fasste Zuech zusammen.

Der FIS Skicross Weltcup 3 Zinnen Dolomites geht am Freitag mit der zweiten Entscheidung zu Ende. Die Final-Läufe beginnen um 12 Uhr mit dem Achtelfinale der Männer und wird von über 20 TV-Sendern weltweit live im Fernsehen übertragen, darunter Rai Sport, ORF Sport+ und SRF Zwei. Mit Davide Cazzaniga, Federico Tomasoni und Weltmeister Simone Deromedis werden drei „Azzurri“ am Start sein. Zuech schaffte die Qualifikation für die zweite Entscheidung dagegen nicht, wird aber aller Voraussicht nach als Vorläufer mit von der Partie sein und somit einen Trainingslauf unter Wettkampfbedingungen absolvieren.

FIS Skicross Weltcup 3 Zinnen Dolomites – Ergebnisse:

Männer

1.⁠ ⁠Jared Schmidt CAN

2.⁠ ⁠Nicolas Raffort FRA

3.⁠ ⁠Youri Duplessis Kergomard FRA

4.⁠ ⁠Adam Kappacher AUT

5.⁠ ⁠Mathias Graf AUT

6.⁠ ⁠Carson Cook CAN

7.⁠ ⁠Tobias Baur SUI

8.⁠ ⁠Reece Howden CAN

Frauen

1.⁠ ⁠Sandra Näslund SWE

2.⁠ ⁠Fanny Smith SUI

3.⁠ ⁠Hannah Schmidt CAN

4.⁠ ⁠Marielle Berger Sabbatel FRA

5.⁠ ⁠Daniela Maier GER

6.⁠ ⁠Marielle Thompson CAN

7.⁠ ⁠Talina Gantenbein SUI

8.⁠ ⁠Brittany Phelan CAN

FIS Skicross Weltcup 3 Zinnen Dolomites – Programm:

Freitag, 22.12.2023

12.00: Finals

13.45: Flower Ceremony und Siegerehrung