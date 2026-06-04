Schubert steigt beim Prager Vorstieg-Weltcup in Saison ein

Von: apa

Der zweifache Olympia-Dritte Jakob Schubert steigt am Wochenende und damit früher als ursprünglich geplant in die Klettersaison ein. Im Land seines ersten Weltcupsiegs nimmt der Tiroler in Prag den dortigen Weltcupbewerb im Vorstieg in Angriff. Damit hat Schubert einen guten Test für den Heim-Weltcup in der übernächsten Woche in Innsbruck. In Brünn, also ebenso in Tschechien, hatte Schubert vor 17 Jahren erstmals triumphiert und hat seitdem 24 Weltcupsiege geholt.

Dazu kamen auch sechs WM-Titel, und Schubert hat Lust auf mehr. Die Vorbereitungsphase verlief erfolgreich, von den körperlichen Problemen aus dem Vorjahr sei nichts mehr zu merken. “Ich habe gemerkt, wie groß die Motivation ist, wieder einen Wettkampf zu klettern”, sagte der 35-Jährige. Im Vordergrund stehe für ihn in Prag weniger das Ergebnis als die Bestätigung seiner aktuellen Form. “Wichtig ist vor allem, wie ich mich an der Wand fühle und ob ich das Gefühl habe, mit den Besten mithalten zu können. Im Idealfall möchte ich spüren, dass ich um den Sieg mitklettern kann.”

Unverändert seien seit seinem im November 2009 unerwarteten Brünn-Sieg seine Leidenschaft und sein Antrieb geblieben. “Der Spaß am Klettern und die Motivation, sowohl im Wettkampf als auch am Fels alles zu geben, sind heute noch genau gleich wie damals. Das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum ich immer noch mit den besten Kletterern der Welt mithalten kann.” Seinen bisher letzten Wettkampf hat Schubert Ende September bei den Weltmeisterschaften in Seoul absolviert. Zu Silvester, an seinem 35. Geburtstag, hat er angekündigt, bis Olympia 2028 weiterzumachen.