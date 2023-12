Schweizer Ammann mit 42 Jahren vor 25. Tournee-Teilnahme

Der vierfache Skisprung-Olympiasieger Simon Ammann steht vor seiner 25. Teilnahme an der Vierschanzentournee. Der 42-jährige Schweizer gehört zum vierköpfigen Kader, wie aus dem Aufgebot von Swiss Ski hervorgeht. Die Tournee startet am Freitag (17.15 Uhr/live ORF 1) in Oberstdorf.

Im vergangenen Winter hatte sich der Routinier nach einem verspäteten Saisoneinstieg im Continental Cup wieder herantasten müssen und dafür erstmals seit 2000/01 bei dem prestigeträchtigen Event mit den Springen in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen gefehlt.