Sechs Tore im ersten Testspiel der Saison

Von: ka

Ratschings/Bruneck/Bozen – In der Sportzone von Stange bei Ratschings bestritten die Weißroten ihre erste Partie der neuen Spielzeit. Gegen den Oberligisten ASC St. Georgen durften sich Coulibaly, Merkaj, El Kaouakibi, Pecorino, Vimercati und Bordon in die Torschützenliste eintragen

Der Auftakt ist geglückt: Der FC Südtirol absolvierte am Samstagnachmittag, den 19. Juli, sein erstes Testspiel der Saison 2025/26. In der Sportzone von Stange bei Ratschings – dem Austragungsort des Sommertrainingslagers – trafen die Weißroten auf den Oberligisten ASC St. Georgen. Die Begegnung endete mit einem 6:0-Erfolg für den FC Südtirol.

Nach einer intensiven ersten Trainingswoche im Ridnauntal nutzte Cheftrainer Fabrizio Castori die Gelegenheit, um erste einstudierte Spielzüge und Kollektivbewegungen unter Wettkampfbedingungen zu testen. Coulibaly brachte den FCS in der 20. Spielminute in Führung, ehe Merkaj kurz vor dem Pausenpfiff (39.) auf 2:0 stellte. Nach dem Seitenwechsel erhöhten El Kaouakibi (47.), Pecorino (65.), Vimercati (81.) und Bordon (83.) auf den Endstand von 6:0. Kofler musste aufgrund leichten Fiebers auf einen Einsatz verzichten.

FC SÜDTIROL – ST. GEORGEN 6-0 (2-0)

FC SÜDTIROL (1. HALBZEIT): 22 Adamonis, 6 Veseli, 16 Coulibaly, 17 Casiraghi (41. 26 Fois), 19 Pietrangeli, 21 Tait ©, 24 S. Davi, 30 Giorgini, 31 Molina, 32 Odogwu, 33 Merkaj.

FC SÜDTIROL (2. HALBZEIT): 1 Poluzzi, 27 Sabatini (25. 13 Vimercati), 15 Bordon, 5 Masiello, 2 El Kaouakibi, 18 Martini, 4 Arrigoni (25. 23 Tronchin), 25 Brik (33. 3 Hofer), 14 F. Davi, 8 Mallamo, 11 Pecorino.

Reservebank: 12 Drago, 62 Theiner.

Trainer: Fabrizio Castori

ST. GEORGEN (1. HALBZEIT): M. Brugger, Aichner, Hintner, G. Brugger, Arras, Niederkofler, Carlini (30. Granruaz), Oberhollenzer, Senna, Schwingshackl, Messner.

ST. GEORGEN (2. HALBZEIT): M. Brugger (40. Pohl), Aichner (25. Messner), Bachmann, Granruaz, Niederkofler (31. Campei), Passler, Kirchler, Grujic, Lercher, Escobedo, Peintner

Trainer: Giacomo Favero

SCHIEDSRICHTER: Luca Maria Di Paolo aus Meran (Simone Bonazza und Alessio Guerrieri aus Trient)

TORE: 20. 1:0 Coulibaly, 39. 2:0 Merkaj, 47. 3:0 El Kaouakibi, 65. 4:0 Pecorino, 81. 5:0 Vimercati, 83. 6:0 Bordon

Der nächste offizielle Test für den FC Südtirol steht am kommenden Samstag, den 26. Juli auf dem Programm. Im Bozner Drusus-Stadion nehmen die Weißroten an einem hochkarätig besetzten Blitzturnier mit den Serie A-Clubs Bologna und Sassuolo teil. Der Wettbewerb wird im Round-Robin-Format ausgetragen und umfasst drei Partien zu jeweils 60 Minuten Spielzeit, unterteilt in zwei Halbzeiten zu 30 Minuten.