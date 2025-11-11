Aktuelle Seite: Home > Sport > Sechsmal Edelmetall für Karate Mühlbach
Zweimal Gold, Silber und Bronze

Sechsmal Edelmetall für Karate Mühlbach

Dienstag, 11. November 2025 | 09:12 Uhr
Florian Fischnaller
Karate Mühlbach
Schriftgröße

Von: Ivd

Mühlbach – Die sechs Athleten von Karate Mühlbach zeigen sich gestern beim „Trofeo Veneto“, dem ersten Karate-Wettkampf dieser Saison, in Top-Form und haben zwei Gold-, zwei Silber- und 2 Bronzemedaillen gewonnen.

Von Karate Mühlbach durften nur jene Athleten an diesem Karate-Turnier in Marcon (VE) teilnehmen, die in den Sommermonaten trainiert hatten und damit ausreichend vorbereitet waren. Alle sechs Athleten haben durch ihre Podestplätze ihre Form in beeindruckender Weise unter Beweis gestellt.

Der Mann des Tages war einmal mehr der 20-jährige Florian Fischnaller, der alle Kämpfe für sich entscheiden konnte. „Im Finale 3:0 zu gewinnen ist ein deutliches Ausrufezeichen und zeugt von der Form, die er nun bis zum ersten nationalen Wettkampf Mitte Dezember halten muss“, so Trainer Martin Pezzei.

Gold gewonnen hat auch die 13-jährige Maria Peintner, während sich Anna Gallmetzer und Julia Mair (beide 13 Jahre alt) die Silbermedaille erkämpft haben. Bronze ging an die 17-jährige Laura Peintner und den 18-jährigen Lorenz Mantinger, die beide in den Kategorien der Braun- und Schwarzgurte kämpfen.

„Jeder Wettkampf zeigt Schwachstellen auf und macht deutlich, worauf in den kommenden Wochen vermehrt geachtet werden muss“, betont Pezzei, der zuversichtlich und mit großen Erwartungen auf diese Saison blickt.

Bezirk: Eisacktal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Eisacktal

Meistkommentiert
“Deutsch macht mich wütend! Wir haben euch erobert!” – VIDEO
Kommentare
131
“Deutsch macht mich wütend! Wir haben euch erobert!” – VIDEO
Eklat bei TV-Total: Südtiroler Dorf sei “Inzuchtsdorf”
Kommentare
127
Eklat bei TV-Total: Südtiroler Dorf sei “Inzuchtsdorf”
Stimmung im Krankenhaus Bozen angespannt
Kommentare
52
Stimmung im Krankenhaus Bozen angespannt
Bozen: Handwerksbetriebe schlagen Alarm
Kommentare
49
Bozen: Handwerksbetriebe schlagen Alarm
Pitbull-Angriff in Bozen
Kommentare
41
Pitbull-Angriff in Bozen
Anzeigen
LUMAGICA Meran
LUMAGICA Meran
Magischer Lichterzauber in Trauttmansdorff
80 Jahre Gruppo Santini
80 Jahre Gruppo Santini
Werte, die Generationen verbinden
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 