Sechsmal Edelmetall für Karate Mühlbach

Von: Ivd

Mühlbach – Die sechs Athleten von Karate Mühlbach zeigen sich gestern beim „Trofeo Veneto“, dem ersten Karate-Wettkampf dieser Saison, in Top-Form und haben zwei Gold-, zwei Silber- und 2 Bronzemedaillen gewonnen.

Von Karate Mühlbach durften nur jene Athleten an diesem Karate-Turnier in Marcon (VE) teilnehmen, die in den Sommermonaten trainiert hatten und damit ausreichend vorbereitet waren. Alle sechs Athleten haben durch ihre Podestplätze ihre Form in beeindruckender Weise unter Beweis gestellt.

Der Mann des Tages war einmal mehr der 20-jährige Florian Fischnaller, der alle Kämpfe für sich entscheiden konnte. „Im Finale 3:0 zu gewinnen ist ein deutliches Ausrufezeichen und zeugt von der Form, die er nun bis zum ersten nationalen Wettkampf Mitte Dezember halten muss“, so Trainer Martin Pezzei.

Gold gewonnen hat auch die 13-jährige Maria Peintner, während sich Anna Gallmetzer und Julia Mair (beide 13 Jahre alt) die Silbermedaille erkämpft haben. Bronze ging an die 17-jährige Laura Peintner und den 18-jährigen Lorenz Mantinger, die beide in den Kategorien der Braun- und Schwarzgurte kämpfen.

„Jeder Wettkampf zeigt Schwachstellen auf und macht deutlich, worauf in den kommenden Wochen vermehrt geachtet werden muss“, betont Pezzei, der zuversichtlich und mit großen Erwartungen auf diese Saison blickt.