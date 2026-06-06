Sellaronda-Bike-Day: Dolomitenpässe heute autofrei

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Bozen – Heute findet erneut der Sellaronda-Bike-Day statt. Dabei werden vier bekannte Dolomitenpässe ausschließlich für den Radverkehr geöffnet: das Grödner Joch, das Sellajoch, das Pordoijoch sowie der Campolongopass. Zwischen 9.00 und 16.00 Uhr ist die Strecke für Autos und Motorräder gesperrt.

Die Route über die Pässe umfasst insgesamt rund 53 Kilometer und etwa 1.600 Höhenmeter. Die Teilnahme ist kostenlos. Radfahrenden wird empfohlen, die Strecke gegen den Uhrzeigersinn zu befahren.

Autofreie Pässe im Sommerprogramm

Der Sellaronda-Bike-Day ist Teil einer Reihe von Veranstaltungen, bei denen die Dolomitenpässe temporär dem motorisierten Verkehr entzogen werden. Bereits am kommenden Sonntag, 14. Juni, folgt ein weiterer autofreier Aktionstag am Nigerpass.

Auch im Herbst ist eine weitere Ausgabe vorgesehen: Am 12. September werden die Pässe erneut für den Autoverkehr gesperrt und ausschließlich für Radfahrer geöffnet.

Parallel dazu findet 2026 der sogenannte “Volksradltag” statt, der in seine 20. Ausgabe geht. Dabei können Teilnehmer die Sellarunde ohne Motorverkehr und Emissionen befahren. Auch hier werden die entsprechenden Dolomitenpässe für den motorisierten Verkehr geschlossen.

Die Veranstaltung versteht sich als Einladung, die Bergwelt auf leise und umweltfreundliche Weise zu erleben.