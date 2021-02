Seppi startet beim ATP-Challenger von Biella

Biella – Nach seinem Erstrunden-Aus am Dienstag bei den Australian Open gegen Pablo Cuevas, schlägt Andreas Seppi nächste Woche beim ATP-Challenger-Turnier von Biella auf, das mit 132.280 Euro Preisgeld dotiert ist. Der 36-jährige Kalterer, Nummer vier der Setzliste, hat zum Auftakt ein Freilos.

Für Seppi ist es das erste Challenger-Turnier in diesem Jahr. In Biella in der Region Piemont peilt der Überetscher auch seinen ersten Saisonsieg an, nachdem er beim ATP-250-Turnier in Melbourne und bei den Australian Open jeweils in der ersten Runde ausgeschieden war. Seppi, aktueller Weltranglisten-108., ist beim stark besetzten Challenger in Biella als Nummer 4 hinter dem Spanier Alejandro Davidovich Fokina (ATP 54), dem US-Amerikaner Sebastian Korda (ATP 88) und Soonwoo Kwon (ATP 97) aus Südkorea gemeldet.

Seppi bekommt es nach einem Freilos frühestens am Dienstag in Runde 2 mit dem Sieger aus dem Duell zwischen dem Spanier Bernabe Zapata Miralles und Martin Klizan aus der Slowakei zu tun. Sowohl gegen die Nummer 142 des ATP-Ranking als auch gegen den Weltranglisten-158. hat Seppi in seiner Karriere schon gespielt. Gegen Zapata Miralles setzte sich der Kalterer 2018 im einzigen Duell im Achtelfinale des ATP-250-Turniers von Genf durch, gegen Klizan führt Seppi in den direkten Begegnungen sogar mit 5:2-Siegen. Der Südtiroler gewann auch das letzte Duell 2019 in Sydney in zwei Sätzen. Auf Topfavorit Davidovich Fokina könnte der „Azzurro“ eventuell erst im Finale treffen. Der Südtiroler Tennisstar nimmt zum zweiten Mal am Challenger im Piemont teil. Bei seiner Premiere 2002 scheiterte Seppi zum Auftakt am Spanier Feliciano Lopez. Für den Turniersieg würde er 125 ATP-Punkte kassieren.