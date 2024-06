Serbiens Kostic zunächst out bei Fußball-EM

Von: APA/Reuters

Sollten sich die Serben nicht für das Achtelfinale qualifizieren, ist die Fußball-EM für Filip Kostic zu Ende. Der als Außenverteidiger aufgebotene Kostic hatte sich am Sonntag beim Gruppenspiel gegen England bei einem Zweikampf mit Jude Bellingham eine Seitenbandverletzung im Knie zugezogen und musste in der 43. Minute ausgetauscht werden. Der serbische Teamarzt bestätigte am Dienstag, dass der 31-Jährige zumindest zwei Wochen Pause benötigt.

Kostic könnte somit frühestens in der K.o.-Phase wieder ins Turnier eingreifen. Der Spieler von Juventus Turin dürfte nach dem Spiel gegen Slowenien zunächst aus Deutschland abreisen. Er benötige keine Operation, könne aber nicht auf dem erforderlichen Level trainieren oder spielen.