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Kraus kämpfte in Hamburg nach drei Stunden Spielzeit vergebens

Siegesserie von Kraus ging in Hamburg zu Ende

Mittwoch, 22. Juli 2026 | 18:35 Uhr
Kraus kämpfte in Hamburg nach drei Stunden Spielzeit vergebens
APA/APA/GENERALI OPEN/MIA KNOLL
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Von: apa

Die Siegesserie von Sinja Kraus ist im Achtelfinale des WTA-Tennisturniers von Hamburg zu Ende gegangen. Die Kitzbühel-Siegerin verlor gegen die Armenierin Alina Tscharajewa am Mittwoch nach knapp drei Stunden Spielzeit 7:5,5:7,5:7. Die Wienerin war beim Sandplatz-Event in der Hansestadt als Nummer acht gesetzt gewesen. In einer Partie mit vielen Breaks nahm Kraus ihrer Gegnerin bei zehn Möglichkeiten neunmal den Aufschlag ab, kassierte aber auch ihrerseits zehn Breaks.

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