Jannik Sinner siegt und siegt und siegt

Von: apa

Der Weltranglistenerste Jannik Sinner ist am Donnerstag ins Halbfinale des Masters-1000-Tennisturniers von Rom eingezogen. Der Südtiroler besiegte den Russen Andrej Rublew (Nr. 12) 6:2,6:4 und fixierte so einen Match-Rekord auf dieser Turnierebene. Mit 32 Erfolgen auf 1000er-Niveau en suite ließ er den bisherigen serbischen Rekordhalter Novak Djokovic hinter sich. Schon am Mittwoch waren Luciano Darderi (18) und Casper Ruud (23) in die Runde der letzten vier eingezogen.

Der Sextner und der Norweger treffen am Freitag aufeinander, Sinner wird in der Nightsession um den Finaleinzug spielen. Seinen Gegner ermitteln in der Donnerstag-Abendpartie der Russe Daniil Medwedew (7) und der spanische Lucky Loser Martin Landaluce. Das Endspiel im letzten großen Test vor den Ende nächster Woche beginnenden French Open ist für Sonntag angesetzt.

Der topgesetzte Sinner hatte eineinhalb Sätze wenig Probleme mit Rublew, seine Aufschlagleistung ließ dann aber nach und er kassierte auch ein Break. Gegen Ende des Matches machte ihm sein linker Oberschenkel zu schaffen, der 24-Jährige servierte jedoch souverän aus. “Ich versuche, mich so gut wie möglich zu erholen. Das hat jetzt die höchste Priorität”, sagte Sinner im Siegerinterview. Im Halbfinale am Abend werde es freilich andere Bedingungen geben als gegen Rublew. Der Rekord bedeute ihm viel, aber dafür spiele er nicht: “Ich spiele für meine eigene Geschichte.”