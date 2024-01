Ski Alpin: Junioren-WM bringt zum Auftakt eine Bronzemedaille für Perathoner

Châtel – Besser hätten die Junioren-Weltmeisterschaften im französischen Châtel am Dienstag aus Südtiroler Sicht fast nicht beginnen können. Der Grödner Max Perathoner belegte in der Abfahrt den dritten Rang. Stark auch sein Teamkollege Gregorio Bernardi (Sestriere), der Silber holte.

Der 21-Jährige aus Wolkenstein bewältigte die 2475 Meter lange Rennstrecke mit einem Höhenunterschied von 669 Metern in 1.19,52 Minuten und war damit 0,47 Sekunden langsamer als der neue Junioren-Weltmeister Livio Hiltbrand aus der Schweiz. Dazwischen schob sich mit Gregorio Bernardi (+0,35) ein weiterer Athlet des italienischen Wintersportverbandes FISI, der damit das herausragende Ergebnis der „Azzurri“ abrundete.

Im Anschluss an die Männer waren auch die jungen Rennläuferinnen im Einsatz. Hier schaute es lange Zeit nach Edelmetall für die Grödnerin Sara Thaler aus. Am Ende belegte die 19-Jährige aus St. Ulrich als beste „Azzurra“ den vierten Rang. Thaler fehlten lediglich 0,09 Sekunden auf den Bronzerang, den die Finnin Rosa Pohjolainen einnahm. Der Sieg ging an die Österreicherin Victoria Olivier, die auf der im Vergleich zu den Junioren etwas kürzeren Rennstrecke in 1.08,39 Minuten Bestzeit erzielte. Silber gewann die Schweizerin Malorie Blanc, die 0,01 Sekunden langsamer war als die frischgebackene Junioren-Weltmeisterin.

Die Junioren-WM wird am Mittwoch mit den beiden Super-Gs, sowie der Team-Kombi fortgesetzt.