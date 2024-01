Ski Alpin: Max Perathoner ist Junioren-Weltmeister im Super-G

Bozen – Nur einen Tag nach dem Gewinn der Bronzemedaille in der Abfahrt hat Max Perathoner bei den Junioren-Weltmeisterschaften in Frankreich nachgelegt. Und das wie: Der 21-Jährige aus Wolkenstein kürte sich im Super-G zum neuen Weltmeister.

Max Perathoner ging mit der Startnummer 6 ins Rennen und erzielte in 1.12,17 Minuten jene Fabelzeit, an der sich im Anschluss die gesamte Konkurrenz die Zähne ausbiss. Am nächsten kam dem jungen Grödner der Spanier Ander Mintegui, der 0,21 Sekunden zurücklag. Rang drei belegte der Sieger der Abfahrt vom Dienstag, der Schweizer Livio Hiltbrand. Sein Rückstand auf Perathoner betrug 0,22 Sekunden. Mit Leonardo Rigamonti (8.) schaffte es ein weiterer „Azzurro“ in die Top Ten.

Bei den Juniorinnen ging der Weltmeister-Titel im Super-G an die Schweizerin Malorie Blanc. Ihre Endzeit betrug 1.15,03 Minuten. Damit war die 20-Jährige fast eine halbe Sekunde schneller als die zweitplatzierte Österreicherin Viktoria Bürgler (+0,47). Das Podium komplettierte eine weitere ÖSV-Rennläuferin, nämlich Nicole Eibl (+1,14). Die Grödnerin Sara Thaler erzielte die elftschnellste Zeit (+1,68) und war damit zweitbeste der italienischen Mannschaft hinter Matilde Lorenzi auf Rang acht.

Die Junioren-WM wird am späten Nachmittag (17 Uhr) mit dem zur Team Kombination zählenden Slalomdurchgang fortgesetzt.