Sommerolympiade und “White meets Green” läuten den FISI-Sportsommer ein

Von: mk

Bozen – Der Landeswintersportverband FISI Südtirol setzt auch im Sommer auf Bewegung, Begegnung und Gemeinschaft. Mit der FISI-Sommerolympiade am Samstag, 25. Juli, in Antholz und dem traditionellen Golfturnier „White meets Green“ am 1. August im Passeiertal stehen in den kommenden Tagen zwei Veranstaltungen auf dem Programm, die Sportlerinnen und Sportler, Vereine und Partner zusammenbringen.

Der Countdown läuft: Am Samstag, 25. Juli, verwandelt sich die Südtirol Arena in Antholz in eine große Spiel- und Bewegungslandschaft. Bei der FISI-Sommerolympiade treffen sich über 70 Teams mit mehr als 350 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, um gemeinsam einen abwechslungsreichen Tag zu erleben.

Ab 10.00 Uhr erfolgt die Akkreditierung der Mannschaften. Im anschließenden FISI Village können die Kinder und Jugendlichen bis 14.30 Uhr an zahlreichen Stationen verschiedene Sportarten ausprobieren, ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen und gemeinsam mit ihren Teamkolleginnen und Teamkollegen neue Herausforderungen meistern. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, die Staffelstrecke kennenzulernen und die einzelnen Aufgaben bereits vor dem Wettkampf zu testen.

Sportlicher Höhepunkt des Tages sind die Teamstaffeln, die um 15.00 Uhr beginnen. Neben den Athletinnen und Athleten sind auch Eltern, Betreuer sowie alle Interessierten herzlich eingeladen, die Veranstaltung mitzuerleben. Für das leibliche Wohl sorgt ein Grillstand direkt auf dem Veranstaltungsgelände.

Ein Treffpunkt für Sport, Wirtschaft und Partnerorganisationen

Bereits eine Woche später, am Samstag, 1. August, richtet sich der Blick nach St. Martin in Passeier. Im Golfclub Passeier findet mit „White meets Green“ das traditionelle Golfturnier des Landeswintersportverbandes statt. Die Veranstaltung verbindet sportlichen Wettbewerb mit dem persönlichen Austausch zwischen Vertreterinnen und Vertretern aus Sport, Wirtschaft und Partnerorganisationen und hat sich in den vergangenen Jahren als fixer Termin im Veranstaltungskalender etabliert. Anmeldungen zum Turnier nimmt der Golf Club Passeier telefonisch +39 0473 641488 oder per Mail unter info@golfclubpasseier.com entgegen.

Mit der Sommerolympiade und „White meets Green“ setzt der Landeswintersportverband zwei unterschiedliche Akzente – beide stehen jedoch für das, was den Verband auszeichnet: Gemeinschaft, Begeisterung für den Sport und das Miteinander über die Grenzen der einzelnen Disziplinen hinaus.