Spanien-Star Rodri unterzieht sich Rücken-OP

Von: APA/dpa

Spaniens Topmann Rodri muss sich nach dem Gewinn des Fußball-WM-Titels am Rücken operieren lassen. Der Eingriff werde am Montag durchgeführt, bestätigte der neue Manchester-City-Trainer Enzo Maresca am Freitag in einer Pressekonferenz. Rodri war als bester Spieler der abgelaufenen WM in Nordamerika ausgezeichnet worden. Bereits während des Turniers, kurz vor dem Sechzehntelfinale gegen Österreich (3:0), hatten englische Medien über eine bevorstehende Operation berichtet.

Über die Natur der Beschwerden hatte damals noch Rätselraten geherrscht. Maresca sprach von einem Rückenproblem. “Er braucht Urlaub. Er muss sich ausruhen und erholen, und dann wird er wieder hier bei uns sein”, sagte der Italiener über den 30-jährigen Mittelfeldmann, der seit 2019 bei ManCity spielt – dort aber nur noch ein Jahr unter Vertrag steht. Zuletzt hatten sich die Gerüchte um einen Wechsel zu Real Madrid verdichtet. Maresca: “Um große Spieler gibt es immer Spekulationen, deshalb mache ich mir darüber keine Sorgen.”