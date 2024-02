Special Olympics Südtirol goes Europe

Besuch in Staßburg

Bozen – Die Europäische Union erkennt Special Olympics als die weltweit größte und repräsentativste Sportorganisation für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung an. Für die Athletinnen und Athleten vom Team Südtirol ist Sport eine wichtige Voraussetzung für ihr gestärktes Selbstwertgefühl. „Wir können damit auch beweisen, dass man mit viel Einsatz immer mitten in der Gesellschaft ist. Dabei wird bei uns der olympische Gedanke des Dabeiseins und des Miteinanders tatsächlich und fühlbar gelebt. Uns interessiert aber nicht nur der Sport, wir sind auch Kulturmenschen und wir fühlen uns auch mitverantwortlich für die Gesellschaft als Ganzes und für alles, was auf politischer Ebene vor sich geht. Besonders interessiert uns, inwieweit dabei auch unseren Bedürfnissen Rechnung getragen wird“, erklären die Athletinnen und Athleten vom Team Südtirol.

Diesmal wolle man sich darüber informieren, welches die wichtigsten Aufgaben und Ziele der Europäischen Union sind und ob sie auch mit dem übereinstimmen, was die Athletinnen und Athleten bewegt. Dies sei gerade im Jahr der Europawahlen wichtig.

„Wir wollen auch verstehen, wie das Miteinander von verschiedenen Meinungen und Ansichten, von verschiedenen Nationalitäten funktioniert. Und wir wollen auch wissen, wo es große Schwierigkeiten gibt und warum es diese gibt. Wir freuen uns jetzt schon sehr auf unsere Gespräche im Europäischen Parlament, unter anderem mit dem Südtiroler Europaparlamentarier Herbert Dorfmann, auf dessen Einladung wir den Besuch in Strasbourg machen können“, so die Athletinnen und Athleten vom Team Südtirol.

Man freue sich aber auch auf eine der europäischen Hauptstädte selbst, nämlich auf Straßburg.

Die Athletinnen und Athleten vom Team Südtirol starten am Sonntag, den 4. Februar und sind am Dienstag, den 6. Februar spät abends wieder zurück.