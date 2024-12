Spektakuläres 6:3 bei Tottenham: Liverpool vier Punkte voran

Von: apa

Liverpool hat mit einem rauschenden Fußball-Fest die Tabellenführung in der englischen Premier League ausgebaut. Das Team von Trainer Arne Slot gewann am Sonntag hochverdient mit 6:3 bei Tottenham. In der Tabelle haben die “Reds” nun vier Punkte Vorsprung auf den Zweiten Chelsea, der bei Everton nicht über ein 0:0 hinauskam. Zudem hat Liverpool auch noch ein Spiel weniger bestritten.

Herausragender Akteur auf dem Platz war Liverpools Star Mohamed Salah. Der 32-jährige Ägypter erzielte mit einem Doppelpack (55., 61.) seine Treffer 228 und 229 im Liverpool-Dress. Salah ist der erste Spieler in der Geschichte der Premier League, der vor Weihnachten in einer einzigen Saison sowohl bei den Toren (15) als auch bei den Vorlagen (10) einen zweistelligen Wert erreichte. Zudem ist er nun der viertbeste Torschütze in der Geschichte Liverpools.

Die anderen Tore für den Spitzenreiter erzielten Luiz Dias (23., 85.), Alexis Mac Allister (36.) und Dominik Szoboszlai (45.+1). Für Tottenham trafen James Maddison (41.), Dejan Kulusevski (73.) sowie Dominic Solange (83.).

Chelsea strauchelte gegen Everton

Chelsea hingegen musste gegen Everton den ersten Punkteverlust nach fünf Siegen in Folge hinnehmen. Manchester United schlitterte gegen Bournemouth in eine 0:3-Heimpleite. Dean Huijsen (29.), Justin Kluivert via Elfmeter (61.) und Antoine Semenyo (63.) schossen die Südengländer zum Sieg.

Bournemouth schob sich damit auf Rang fünf vor und überholte unter anderem Manchester City. United unter Coach Ruben Amorim dümpelt hingegen auf Platz 13 herum. Die Wolverhampton Wanderers des verletzten ÖFB-Torjägers Sasa Kalajdzic gewannen beim Debüt des neuen Trainers Vitor Pereira 3:0 bei Leicester City.