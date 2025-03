Starke Foxes gewinnen Spiel 1

Von: ka

Bozen – Die Playoffs des HCB Südtirol Alperia starten mit einem Erfolg: In Spiel 1 des Viertelfinales besiegen die Foxes den EC iDM Wärmepumpen VSV mit 4:1. Vor 3.500 Zuschauern in der Sparkasse Arena glänzten insbesondere Gazley (Doppelpack) und Valentine, während Torhüter Harvey mit 36 von 37 abgewehrten Schüssen eine starke Leistung zeigte. Zeit zum Ausruhen bleibt jedoch nicht: Bereits morgen reisen die Foxes nach Kärnten, wo am Dienstag (19:15 Uhr) Spiel 2 stattfindet. Die Partie in der Stadthalle wird live auf DAZN und TV33 übertragen.

Spielverlauf:

Trainer Glen Hanlon verzichtet aufgrund der Rotation auf Miglioranzi und Marchetti, zudem fällt der verletzte Frank aus.

Die Partie beginnt schwungvoll, mit den Foxes als spielbestimmendem Team. Die erste Chance hat Christoffer, der jedoch an Lamoureux scheitert. Kurz darauf testen Mantenuto und Helewka erneut den gegnerischen Schlussmann, der sein Team im Spiel hält. Der VSV antwortet mit einer Gelegenheit von Hughes, dessen Pass auf Hancock jedoch von Harvey entschärft wird. In der 15. Minute erhalten die Foxes ihr erstes Powerplay und nutzen es prompt: Helewka dringt in die Offensive ein, Christoffer spielt einen Traumpass auf Gazley, der nur noch ins leere Tor einschieben muss. Die Gäste versuchen in Überzahl zu reagieren, doch Bozens Penalty-Killing hält dem besten Powerplay der Liga stand – Harvey pariert stark gegen Scherbak.

Auch im zweiten Drittel bleibt das Tempo hoch. Der VSV startet besser und erspielt sich eine Großchance durch Scherbak, dessen Schuss jedoch von Hults’ Schlittschuh geblockt wird. Bozen setzt auf Konter, doch Bradley und DiGiacinto verpassen das 2:0 knapp. Nach einigen Minuten übernehmen die Hausherren wieder das Kommando und kreieren vor allem mit der Helewka-Christoffer-Bradley-Reihe gute Chancen. Die Kärntner bleiben in Überzahl gefährlich – Hancock zwingt Harvey zu einer Parade. Wenig später vergibt Saracino eine Doppelchance vor Lamoureux.

Im Schlussdrittel kontrolliert Bozen weiterhin das Spiel, während der VSV Mühe hat, konstant Druck aufzubauen. In der 48. Minute fällt das richtungsweisende 2:0: Valentine erobert die Scheibe an der blauen Linie, läuft auf Lamoureux zu, lässt einen Verteidiger aussteigen und trifft sehenswert. Die Sparkasse Arena bebt. Wenig später verkürzt der VSV in einem Getümmel vor dem Tor, doch nach einer Videokontrolle wird der Treffer wegen Torraumabseits aberkannt. Nach diesem Schreckmoment bleibt Bozen konzentriert, muss jedoch in Unterzahl eine brenzlige Situation überstehen – Harvey reagiert spektakulär gegen Pearson. In der Schlussphase fallen drei weitere Treffer: Gazley trifft ins leere Tor zum 3:0, dann gelingt den Kärntnern mit einem sechsten Feldspieler doch noch der Ehrentreffer durch Rauchenwald. Kurz vor der Schlusssirene setzt Bradley mit einem weiteren Empty-Net-Goal den 4:1-Endstand.

HCB Südtirol Alperia – EC iDM Wärmepumpen VSV 4 – 1 [1-0; 0-0; 3-1] – Serie: 1-0

Tore: 14:50 Dustin Gazley PP1 (1-0); 47:40 Scott Valentine (2-0); 57:33 Dustin Gazley EN (3-0); 58:43 Alexander Rauchenwald (3-1); 59:59 Matt Bradley EN (4-1)

Torschüsse: 31-37

Strafminuten: 6-4

Schiedsrichter: Nikolic K., Seewald / Mantovani, Pardatscher

Zuschauer: 3.512