Starke Wölfe gleichen aus!

Von: ka

Bruneck – Achtundvierzig Stunden nach der Auswärtsniederlage in Spiel 1 brennen die Wölfe heute auf heimischem Eis auf Revanche. Jason Jaspers muss heute auf die Dienste von Jason Akeson und Alex Petan verzichten, dafür hilft Ivan Althuber in der vierten Linie als Stürmer aus. Auf Seiten des KAC fehlt Top-Verteidiger Clemens Unterweger, der in diesen Stunden erstmals Vater werden wird.

Die beiden Mannschaften starten hellwach in die Partie. Der HCP setzt früh ein Ausrufezeichen, doch Mantinger und Osmanski können eine erste Doppelchance nicht verwerten. Kurz darauf müssen die Wölfe in Unterzahl agieren, doch Pasquale pariert stark gegen Hochegger. Nach überstandener Strafe übernimmt der HCP das Kommando. Andergassen verpasst zunächst noch, dann nutzt er einen Fehler von Strong und legt für Mantinger auf, der im Slot eiskalt zum 1:0 trifft.Und die Wölfe bleiben am Drücker: Purdeller bedient Findlay, dessen Abschluss Dahm entschärft. Auf der Gegenseite scheitert Clark nach einem spektakulären Rush allein vor Pasquale. Auch Svedberg, Osmanski und Frycklund kommen noch zu guten Abschlüssen, aber Sebastian Dahm hält die Gäste im Spiel.Dann bringt Fraser Gustav Bouramman zu Fall ,und im fälligen Powerplay lassen sich die Wölfe nicht lange bitten – Bouramman bringt den Puck von der blauen Linie aufs Tor, Lacroix staubt den Abpraller ab, 2:0! Der KAC wirkt angeschlagen und kommt lange Zeit kaum noch zu Entlastung. Exakt eine Minute vor Drittelende dann doch noch eine KAC-Chance: Pasquale wehrt einen Schuss an den Pfosten ab, Obersteiner reagiert zu spät. Kurz darauf geraten Finn van Ee und Purdeller aneinander, bevor die Pausensirene ertönt. Der HCP nimmt eine verdiente 2:0-Führung mit in die erste Unterbrechung.

Nach der Sirene knüpfen die Wölfe dort an, wo sie aufgehört haben. Klagenfurt kann sich mehrfach nur mit unerlaubten Weitschüssen befreien. Bei einem Konter vergibt Mantinger eine große Chance auf das 3:0, als er einen perfekten Pass von Andergassen nicht richtig verwerten kann. Dann muss Lacroix nach einem Foul an Hundertpfund auf die Strafbank. In Unterzahl haben Findlay und Purdeller eine Topchance, doch Purdeller trifft den Puck nicht richtig. Das Powerplay des KAC bleibt harmlos, Pasquale muss nur einmal eingreifen. Nach überstandener Unterzahl setzt der HCP wieder offensive Akzente. während Klagenfurt zahnlos bleibt und nur selten ins Angriffsdrittel kommt. Purdeller lässt mit einer starken Einzelaktion einen Verteidiger aussteigen, scheitert aber knapp an Dahm. Dann ein grober Abwehrfehler des HCP: Fraser, Jensen Aabo und Hundertpfund kommen aus kurzer Distanz zum Abschluss, doch Pasquale bleibt Sieger. Nach einem Hochegger-Foul folgt das dritte Powerplay für die Wölfe, aber trotz mehrerer ausgezeichneten Chancen gelingt kein weiteres Tor. In der Schlussphase wird es nochmal hektisch und die beiden Torhüter sind mehrmals gefordert, aber auch nach 40 Minuten bleibt es beim 2:0 für den HC Pustertal.

Nach dem neuerlichen Seitenwechsel nehmen die Puschtra erneut das Heft in die Hand, bereits nach einer halben Minute muss Sebastian Dahm gegen Findlay und Purdeller einen Save auspacken, wenig später scheitern auch Coulter und Conci bei einem Gegenstoß. Auf der anderen Seite setzt sich Nick Pastujov gegen zwei HCP-Verteidiger durch, aber bei Eddie Pasquale ist Endstation, auch Matthias From scheitert bei einem Wraparound am Beinschoner des Brunecker Schlussmanns. Gegen Mitte des Schlussabschnitts befördert Clark einen HCP-Spieler unsanft in die Bande und landet in der Kühlbox; nach 19 Sekundenkassiert sein Kollege Jesper Jensen Aabo 2+2 Minuten und gesellt sich zu ihm. Die Puschtra haben zunächst Schwierigkeiten beim Aufziehen des Powerplays. Als Clark schon wieder zurück ist, zieht Gustav Bouramman von der blauen Linie ab und Tyler Coulter staubt den Abpraller am langen Pfosten zum 3:0 ab. Ganze fünf Minuten vor Schluss setzt Rotjacken-Trainer Furey alles auf eine Karte und nimmt Sebastian Dahm für einen sechsten Feldspieler vom Eis. Die Schlussoffensive der Kärntner verpufft aber erfolglos, und somit belohnt sich der HC Pustertal nach einem starken Kampf mit dem Serienausgleich.

Am Freitag geht es für die Puschtra erneut nach Klagenfurt in die Heidi-Horten-Arena, bevor am Sonntag um 18 Uhr Spiel Numero Vier in der Intercable Arena steigt.