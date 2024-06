Stoss vor weiterer achtjähriger Amtszeit als IOC-Mitglied

Von: apa

ÖOC-Präsident Karl Stoss ist am Freitag vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) für eine weitere achtjährige Amtszeit als IOC-Mitglied vorgeschlagen worden. Für den 67-Jährigen ist das möglich, da er die dafür gesetzte Altersgrenze von 70 Jahren nicht erreicht hat. Auch IOC-Präsident Thomas Bach befindet sich unter den 15 genannten Namen. Der Deutsche ist schon 70 Jahre alt, aufgrund seiner erstmaligen Wahl bereits im Jahr 1991 gilt aber das Alterslimit von 80 Jahren.

Die Wahl findet im Rahmen der Olympischen Sommerspiele in Paris statt, die 142. IOC-Session ist für 23. und 24. Juli sowie für 10. August angesetzt und entscheidet aufgrund des Wahlvorschlags des Exekutivkomitees des IOC. Es wurde auch die Wahl von acht neuen IOC-Mitgliedern vorgeschlagen, darunter mit Johan Eliasch der Präsident des Internationalen Ski- und Snowboard-Verbandes (FIS). Diese seine Funktion wurde beim schwedisch-britischen Geschäftsmann in einer am Freitag veröffentlichten Aussendung als Grund für seine Nominierung genannt.