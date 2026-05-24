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Straka nur knapp an Edelmetall vorbei

Straka als Vierte hauchdÃ¼nn an EM-Edelmetall vorbei

Sonntag, 24. Mai 2026 | 16:14 Uhr
Straka nur knapp an Edelmetall vorbei
APA/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUTH
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Von: apa

Denkbar knapp hat Bogenschützin Elisabeth Straka am Sonntag ihr erstes Edelmetall bei einem Großereignis verpasst. Die 26-jährige Niederösterreicherin landete bei den Freiluft-Europameisterschaften in Istanbul im olympischen Einzelbewerb mit dem Recurve-Bogen auf Rang vier, unterlag erst im Halbfinale der späteren Goldgewinnerin Nurinisso Machmudowa aus Russland. Im Kampf um Bronze musste sich Straka dann der Türkin Elif Gökkir geschlagen geben.

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