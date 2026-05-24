Straka als Vierte hauchdÃ¼nn an EM-Edelmetall vorbei

Von: apa

Denkbar knapp hat Bogenschützin Elisabeth Straka am Sonntag ihr erstes Edelmetall bei einem Großereignis verpasst. Die 26-jährige Niederösterreicherin landete bei den Freiluft-Europameisterschaften in Istanbul im olympischen Einzelbewerb mit dem Recurve-Bogen auf Rang vier, unterlag erst im Halbfinale der späteren Goldgewinnerin Nurinisso Machmudowa aus Russland. Im Kampf um Bronze musste sich Straka dann der Türkin Elif Gökkir geschlagen geben.