Straka als Vierte hauchdÃ¼nn an EM-Edelmetall vorbei

Von: apa
Denkbar knapp hat Bogenschützin Elisabeth Straka am Sonntag ihr erstes Edelmetall bei einem Großereignis verpasst. Die 26-jährige Niederösterreicherin landete bei den Freiluft-Europameisterschaften in Istanbul im olympischen Einzelbewerb mit dem Recurve-Bogen auf Rang vier, unterlag erst im Halbfinale der späteren Goldgewinnerin Nurinisso Machmudowa aus Russland. Im Kampf um Bronze musste sich Straka dann der Türkin Elif Gökkir geschlagen geben.
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