Straka in Illinois nach drei Runden abgeschlagen zurück

Für Straka läuft es in Illinois noch nicht nach Wunsch

Von: apa

Sepp Straka muss die Titelverteidigung beim PGA-Tour-Turnier in Silvis (Illinois) abhaken. Österreichs derzeit bester Golfer rangierte mit Runden von 66, 71 und 69 Schlägen und gesamt -7 unter Par vor dem Schlusstag beim John Deere Classic nur auf einem Rang um 55. Eine bessere Runde verpasste Straka am Samstag mit einem Bogey am letzten Loch.

Nicht alle Golfer waren nach Strakas Runde im Klubhaus retour, darunter der Führende Aaron Rai aus England, der nach zwei Runden bei -16 unter Par hielt.