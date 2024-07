Straka in Illinois nach zwei Runden abgeschlagen zurück

Für Straka läuft es in Illinois noch nicht nach Wunsch

Von: apa

Für Sepp Straka läuft es beim PGA-Tour-Turnier in Silvis (Illinois) nicht wunschgemäß. Als Titelverteidiger angetreten, ist Österreichs derzeit bester Golfer mit Runden von 66 und 71 Schlägen nur auf dem 59. Rang zu finden, liegt damit aber über der Cutlinie und ist am Wochenende mit dabei. Mit dem Gesamtscore von 137 fehlen ihm beim John Deere Classic neun Schläge auf die in Führung liegenden C.T. Pan aus Taipei und Aaron Rai aus England.