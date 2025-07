Sturm Graz bezwingt Hamburger SV in Testspiel 2:1

Von: apa

Sturm Graz hat die Vorbereitung für die neue Pflichtspielsaison erfolgreich beendet. Der Meister setzte sich am Samstag in der Merkur Arena vor 9.272 Zuschauern in einem Testspiel gegen den deutschen Fußball-Bundesliga-Aufsteiger Hamburger SV mit 2:1 durch. Jon Gorenc Stankovic (18.) nach einem Horvat-Eckball per Kopf und Tochi Chukwuani (45.+1) mit einem platzierten Schuss aus rund 20 Metern sorgten für den Prestigeerfolg. Robert Glatzel (90.) traf per Kopf spät für den HSV.

“Die erste Halbzeit war ordentlich, da haben wir das Spiel gezeigt, das wir spielen wollen – aktiv attackieren, hohe Balleroberungen, schnelles Umschaltspiel. Mit der zweiten Halbzeit bin ich weniger zufrieden, weil wir in den Verwaltenmodus gegangen sind, nur mehr versucht haben, das Ergebnis über die Zeit zu bringen”, resümierte Sturm-Trainer Jürgen Säumel. Bereits Stunden zuvor hatte er auch über einen 3:0-Erfolg einer “B-Elf” gegen Voitsberg am Sportplatz Tillmitsch jubeln dürfen. Für Sturm startet die Saison am Freitag mit dem ÖFB-Cup-Erstrundenspiel in Bischofshofen.

Auch der LASK testete gegen einen deutschen Bundesligisten, Union Berlin verließ in diesem Fall mit einem 2:0 als Sieger den Platz. Vor 6.442 Fans war allerdings bei den Linzern im Vergleich zum 2:1 über Hajduk Split am Freitag eine stark verjüngte Mannschaft zum Zug gekommen. Lucas Tousart (45.+2) und Ilyas Ansah (63.) erzielten die Tore der Berliner, bei denen Leopold Querfeld nach der Pause spielte und Christopher Trimmel nicht eingesetzt wurde. Am Sonntag folgt das Union-Testspiel bei Rapid im Allianz Stadion.