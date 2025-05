Südtiroler Nachwuchshoffnungen kämpfen um Nationalteamplatz

Letztes Qualifikationsrennen und U18-Italienmeisterschaft am Wochenende in Valstagna

Von: ka

Valstagna/Meran – An diesem Wochenende (1.–2. Juni) wird es für Südtirols Slalomkanuten nochmals ernst: In Valstagna (Provinz Brescia) steht am Samstag der vierte und letzte Qualifikationslauf für das italienische Nationalteam der U18-Klasse auf dem Programm. Gleichzeitig wird dort am Sonntag auch die U18-Italienmeisterschaft im Kanuslalom ausgetragen – ein doppelter Höhepunkt zum Abschluss der nationalen Auswahlserie.

Der SC Meran/Raika-Torggler schickt vier aussichtsreiche Nachwuchsathleten ins Rennen: Annika Zoe Senoner, Sara Furlan, Marian Drescher (alle Kajak-Einer) sowie Lars Aaron Senoner, der sowohl im Kajak- als auch im Canadier-Einer startet. Nach guten Leistungen in Solkan (1. Qualirennen) und Meran (2. und 3. Qualirennen) liegen alle vier gut im Rennen um ein EM-/WM-Ticket.

„Alle sind gut in der Quali dabei. In Meran hätte es schon für eine vorzeitige Qualifikation reichen können, das hat knapp nicht geklappt – aber die Stimmung ist sehr positiv. In Valstagna ist alles möglich“, erklärt Trainer Stefan Senoner. Gewertet werden drei der vier Läufe – das schlechteste Resultat wird gestrichen.

Bereits sicher im Nationalteam ist Tamara Drescher, die sich mit ihrem Sieg beim Heimrennen in Meran das EM- und WM-Ticket in der U23-Klasse gesichert hat.