Südtiroler überzeugen bei Cross-Regionalmeisterschaft

San Michele – Am Wochenende fand in San Michele all‘Adige im Trentino die Cross-Regionalmeisterschaft statt. Einmal mehr konnten sich dabei die Athletinnen des Sportclub Meran in Szene setzen.

Die Veranstalter Atletica Rotaliana durften sich über 200 Teilnehmer freuen. Auch zahlreiche Südtiroler Athleten waren in der Nachbarprovinz am Start. Stark vertreten war einmal mehr die Truppe des SC Meran. Im U20-Bewerb der Damen kürte sich die Rablanderin Anna Hofer zur Regionalmeisterin, vor Silvia Brun aus dem Trentino und der Lananerin Lisa Leuprecht (LC Bozen). In der allgemeinen Klasse landete Andrea Schweigkofler – ebenfalls vom SC Meran – auf dem hervorragenden zweiten Rang. Die Traminerin Lisa Kerschbaumer und Nike Frick aus Meran sicherten sich den zweiten bzw. dritten Platz in der U23-Klasse, in der allgemeinen Klasse kamen sie als Vierte bzw. Fünfte ins Ziel. Im Herren-Rennen wurde der Meraner Luca Boninsegna Sechster.

Den Sprung aufs Podest schaffte auch Lina Wallisch. Die Athletin vom LC Bozen gewann Silber in der U16-Kategorie. Lilian Marie Andres (SC Meran) landete auf dem siebten Rang. Bei den Burschen überquerte Laurin Marschall als Achter die Ziellinie, gleich wie U18-Starterin Janina Wild vom ASV Deutschnofen.