Tausende Radfahrer am Stilfserjoch erwartet

Von: mk

Trafoi – Der Vinschgau zeigt sich erfreut, heuer wieder den autofreien Radtag am Stilfserjoch feiern zu dürfen. Am 31. August werden bei Schönwetter rund 10.000 Radfahrer aber auch Fußgänger, Handbiker, Skiroller u.vm. erwartet die, aufgeteilt auf die Südtiroler, Lombardische und Graubündnerische Seite, den zweithöchsten asphaltierten Alpenpass ohne motorisierten Verkehr im Hintergrund erklimmen wollen. Alle drei Seiten werden den motorisierten Verkehrsbetrieb von 8.00 bis 16.00 Uhr einstellen. Auf Südtiroler Seite ist die Straße ab der Ortschaft Trafoi bis zur Passhöhe gesperrt.

Das Amt für den Nationalpark Stilfserjoch zeigt sich stolz, dieses größte Vinschger Sportevent bereits zum 22. Mal als Träger und Initiator durchführen zu dürfen. Organisatorische Unterstützung holt sich das Amt auch heuer wieder durch den Tourismusverein Prad am Stilfserjoch, der seit 2022 mit Hand anlegt. Für den festlichen Teil sowie den Rad Shirt Verkauf zuständig sein wird auch in diesem Jahr wieder die Sektion Ski des ASV Prad Raiffeisen Werberings.

Auf Südtiroler Seite wird es entlang der gesperrten Strecke zwei größere Verpflegungsstationen geben. Dies in Kehre 31 und 14. Diese werden zusätzlich mit Reparatursets bestückt sein für all jene, welche technische Probleme mit ihrem Zweirad haben. Auch die beliebten Radshirts zum autofreien Tag gibt es wieder zu kaufen. Möglichkeit, diese zu erwerben, gibt es in der Kehre 44 der Stilfserjochstraße, beim Frühstück ab 6 Uhr am Hauptplatz in Prad sowie beim Festbetrieb ab 11.00 Uhr beim Nationalparkhaus aquaprad in Prad. Die VIP, der Verband der Vinschger Produzenten für Obst und Gemüse, wird sich heuer erstmals in Kehre 20 im Rahmen des Großevents mit einem Genussstand, der Apple Break, präsentieren. In Kehre zehn wartet zudem die Plattform buycycle mit Kaffee auf die Teilnehmenden, um Ihnen für das letzte Stück auf die Passhöhe den nötigen Energieschub geben zu können.

Für ausreichend Parkmöglichkeiten wird gesorgt sein. Platz für rund 3.000 Autos wurde in und um den beliebten Startort Prad am Stilfserjoch geschaffen, die allesamt mit WC-Anlagen und großen Müllkübeln ausgestattet sind. Ein Shuttleservice soll zudem, trotz an diesem Tag ausgesetzter öffentlicher Liniendienste, vor 8.00 und nach 16.00 Uhr Wanderer auf den bzw. vom Pass bringen.

Der Radtag Stilfserjoch ist und soll eine an sich kostenlose Veranstaltung ohne Anmeldepflicht und Wettkampfcharakter bleiben, welche ohne motorisiertes Fahrzeug jedem die Möglichkeit bietet, die Stilfserjochstraße zu befahren und mit ihr den Nationalpark Stilfserjoch ohne motorisierter Verkehrsbelastung erleben zu dürfen. Die Organisatoren sowie alle freiwilligen Helfer werden sich bemühen den Teilnehmenden einen schönen Tag im Nationalpark Stilfserjoch zu bereiten.

Bei Schlechtwetter behält sich der Veranstalter vor, die Passstraße nur bedingt bzw. nur bis zu einer bestimmten Höhe zu öffnen.