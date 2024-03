Testspiel-Niederlage für kommenden ÖFB-Gegner Türkei

Die Türkei, am Dienstag in Wien Testspiel-Gegner der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft, hat am Freitag eine Niederlage kassiert. Der EM-Starter verlor den Probegalopp in Budapest gegen Ungarn durch ein Elfmeter-Tor des Ex-Salzburgers Dominik Szoboszlai (48.) mit 0:1. Österreichs EURO-Gegner Niederlande fuhr einen souveränen 4:0-Heimerfolg gegen Schottland ein, es trafen Tijani Reijnders (40.), Georginio Wijnaldum (72.), Wout Weghorst (84.) und Donyell Malen (86.).

Franco Foda ist unterdessen mit einem Sieg in seine Amtszeit als Fußball-Teamchef des Kosovo gestartet. Mit dem früheren österreichischen Nationalcoach auf der Trainerbank gewannen die Kosovaren am Freitag in Jerewan das Testspiel gegen Armenien mit 1:0, das Goldtor erzielte Milot Rashica in der 25. Minute. LASK-Profi Valon Berisha wurde bei den Gästen in der 68. Minute ausgewechselt.