Thiago Motta ist neuer Trainer von Juventus Turin

Von: APA/Reuters

Thiago Motta wird wie erwartet neuer Trainer von Juventus Turin. Der gebürtige Brasilianer unterschrieb einen Vertrag bis 2027, wie Italiens Fußball-Rekordmeister am Mittwoch mitteilte. Juventus hatte sich vergangenen Monat von Massimiliano Allegri getrennt, nachdem dieser nach dem verlorenen Cup-Finale ausgerastet war. Der 41-jährige Motta war in den letzten zwei Jahren beim FC Bologna tätig, den er in der abgelaufenen Saison erstmals in die Champions League führte.

Bei Monza übernimmt der frühere Internationale Alessandro Nesta den Trainerposten. Er ersetzt den zur Fiorentina gewechselten Raffaele Palladino, wie der Serie-A-Club bekannt gab. Nesta erhielt demnach einen Vertrag für eine Saison samt Option auf eine weitere. Für den ehemaligen Verteidiger ist es die erste Station als Chefcoach im italienischen Oberhaus. Monza beendete die letzte Saison als Zwölfter.