Thiem in Madrider Qualifikation weiter, Rodionov out

Dominic Thiem hat beim Masters-1000-Tennisturnier von Madrid die zweite Qualifikationsrunde erreicht. Der Niederösterreicher (Nr. 14) besiegte am Montag den Brasilianer Felipe Meligeni Alves 6:2,3:6,7:5 und trifft in der zweiten und letzten Qualifikationsrunde am Dienstag (nicht vor 15.00 Uhr) auf den Australier Thanasi Kokkinakis (8). Jurij Rodionov (Nr. 23) unterlag dagegen dem Monegassen Valentin Vacherot 3:6,6:2,2:6.

Meligeni Alves ging im Entscheidungssatz 2:0 in Führung und servierte bei 5:4 auf das Match. Thiem gelang aber das Break, er holte sich auch die zwei folgenden Games und verwandelte nach 2:19 Stunden seinen zweiten Matchball.

Fix im Hauptbewerb steht Sebastian Ofner, der Steirer trifft in der ersten Runde auf den Argentinier Pedro Cachin. Die beiden bisherigen Duelle jeweils auf Sand gingen über drei Sätze und einmal an Ofner (2018 in Sao Paulo) und einmal an Cachin (2023 in bei einem Challenger in Madrid). In der neuen Weltrangliste rangiert Cachin als 91. um 46 Plätze hinter dem im Vergleich zur Vorwoche um drei Positionen auf Rang 45 zurückgefallenen Ofner. Thiem verlor fünf Plätze und ist 110., Rodionov ist 117.