Aktuelle Seite: Home > Sport > Thomas Vanek in Hall of Fame der IIHF aufgenommen
Große Ehre für Vanek

Thomas Vanek in Hall of Fame der IIHF aufgenommen

Donnerstag, 04. Dezember 2025 | 16:15 Uhr
Große Ehre für Vanek
APA/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHRINGER
Schriftgröße

Von: apa

Der ehemalige NHL-Stürmer Thomas Vanek ist als zweiter österreichischer Spieler nach der KAC-Legende Sepp Puschnig in die Hall of Fame des Internationalen Eishockey Verbandes IIHF aufgenommen worden. Der 41-jährige Steirer spielte von 2005 bis 2019 in der NHL für insgesamt acht Clubs, die längste und erfolgreichste Zeit bei den Buffalo Sabres. Insgesamt bestritt der Flügelstürmer über 1.000 NHL-Matches, in denen er fast 400 Tore erzielte.

Mit dem österreichischen Nationalteam trat Vanek 2014 bei Olympia sowie bei mehreren Weltmeisterschaften an. 2007 wurde er zu Österreichs Sportler des Jahres gewählt. Die IIHF nahm am Donnerstag sieben Personen in die Ruhmeshalle auf, unter ihnen der ehemalige Feldkirch-Erfolgstrainer Ralph Krueger.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Waldfamilie” 2.0 in Italien lehnte Staat mutmaßlich ab
Kommentare
78
“Waldfamilie” 2.0 in Italien lehnte Staat mutmaßlich ab
Regionalrat: Haushaltsdebatte geht in Nachtsitzung
Kommentare
36
Regionalrat: Haushaltsdebatte geht in Nachtsitzung
Rekord-Haushalt 2026 umfasst 8,76 Milliarden Euro
Kommentare
29
Rekord-Haushalt 2026 umfasst 8,76 Milliarden Euro
Nach verstümmeltem Wolf: Carabinieri nehmen Wilderer ins Visier
Kommentare
23
Nach verstümmeltem Wolf: Carabinieri nehmen Wilderer ins Visier
„Zweitland“: Südtirols alte Wunden bluten wieder
18
„Zweitland“: Südtirols alte Wunden bluten wieder
Anzeigen
Interview mit dem CEO Andrea Santini
Interview mit dem CEO Andrea Santini
Santini-Gruppe
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 